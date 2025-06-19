У аятоллы Хаменеи остались два пути
- 19.06.2025, 11:08
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Иран стоит перед дилеммой.
После разрушительных ударов Израиля по Ирану в 2025 году режим оказался в стратегическом тупике. Потеря ключевых военных лидеров, разрушение ракетных арсеналов и ядерных объектов, а также падение союзников вроде режима Асада подорвали систему власти Тегерана Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на масштабные потери, руководство Ирана в начале 2025 года продолжало демонстрировать стойкость. Командующий КСИР Хосейн Салами заявлял, что сама выживаемость режима — уже победа. Однако после его смерти и гибели других ветеранов оборонного истеблишмента встала острая дилемма: что дальше?
У режима остались два пути. Первый — признать поражение, свернуть ядерную программу, прекратить поддержку прокси-групп и искать компромисс с США и Израилем. Это бы означало отказ от идеологии, на которой держится Исламская Республика. Но подобный шаг, пусть и болезненный, мог бы предотвратить дальнейшее разрушение и изоляцию.
Второй путь — эскалация. Тегеран может попытаться совершить ядерный прорыв, если сохранились запасы высокообогащенного урана. Также возможны провокации с целью втянуть Израиль или США в более широкую войну, надеясь вызвать национальное сплочение. Но это рискованный сценарий: затянувшаяся война может подорвать экономику и вызвать народный гнев.
Если Иран попытается спастись, став ядерным государством, он может превратиться во «вторую Северную Корею» — изолированную, бедную и непредсказуемую страну. Однако такой сценарий отвергает большинство иранцев.
Ясно одно: проигрыш в этом конфликте разрушил прежний региональный порядок, созданный Ираном. Будущее режима зависит от выбора между реформами и самоизоляцией.