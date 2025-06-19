Россияне теряют элитные подразделения в Сумской области 19.06.2025, 11:09

Из-за этого оккупанты не способны быстро продвигаться.

Российские захватчики усеяли трупами штурмовых групп Андреевку и не могут стремительно продвигаться на Сумщине. Об этом военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сообщил в эфире телеканала «Новости.Live».

«Нет никакого стремительного продвижения. Они пытаются взять Юнаковку. Я очень хорошо знаю это село... Они пытаются его окружить, брать в блок. ДРГ туда заходят, их выбивают. Идет битва за Юнаковку. Наши выбили их из Андреевки на днях. Они пытались взять Андреевку любой ценой снова... Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Не взяли они снова Андреевку, бьются за нее. Но положили людей очень много», - отметил Сазанов.

В то же время, военный со ссылкой на разведку, пилотов и аналитиков отметил, что российские оккупанты потеряли почти все пополнение, которое туда бросили на штурм.

«Сейчас штурмуют десантура, морпехи - именно те высокомобильные элитные подразделения, 76-я десантная, 106-я десантная, три бригады морпехов, именно те, кого они хотели сохранить и перебросить на другие направления в качестве лучших штурмовых подразделений. Но мотострелков и пехоту они положили на Сумщине. Потери таковы, что от роты в 100 человек остается восемь», - отметил Сазонов.

По его мнению, россияне идут в атаку на убой из-за приказа диктатора Владимира Путина создать буферную зону.

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