Политолог: Белорусским генералам стоит задуматься
- 19.06.2025, 11:26
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Иммунитета у них нет.
Белорусский политолог Анатолий Котов в интервью сайту Charter97.org рассказал, как поражение иранского режима повлияет на лукашенковскую диктатуру:
— На сегодняшний момент ликвидирована верхушка КСИР, армии и ядерной программы. Не спасли секретность, меры безопасности и даже бункеры. Поэтому судьба верховного аятоллы, можно сказать откровенно, в руках у президента США Дональда Трампа. В случае дальнейшей эскалации он утратит «иммунитет», который ему дают скорее обычаи международного права, чем физические меры по защите.
В этом случае можно прогнозировать, что режим схлопнется как карточный домик. Для Минска это будет означать, что и у него «иммунитета» нет. Генералитет, который грезит о Сувалкском коридоре или «Вильнюсе за три дня», должен серьезно задуматься — у них «иммунитета» нет уже.