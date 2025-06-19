закрыть
19 июня 2025, четверг, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Белорусским генералам стоит задуматься

  • 19.06.2025, 11:26
  • 2,684
Политолог: Белорусским генералам стоит задуматься

Иммунитета у них нет.

Белорусский политолог Анатолий Котов в интервью сайту Charter97.org рассказал, как поражение иранского режима повлияет на лукашенковскую диктатуру:

— На сегодняшний момент ликвидирована верхушка КСИР, армии и ядерной программы. Не спасли секретность, меры безопасности и даже бункеры. Поэтому судьба верховного аятоллы, можно сказать откровенно, в руках у президента США Дональда Трампа. В случае дальнейшей эскалации он утратит «иммунитет», который ему дают скорее обычаи международного права, чем физические меры по защите.

В этом случае можно прогнозировать, что режим схлопнется как карточный домик. Для Минска это будет означать, что и у него «иммунитета» нет. Генералитет, который грезит о Сувалкском коридоре или «Вильнюсе за три дня», должен серьезно задуматься — у них «иммунитета» нет уже.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин