The Telegraph: Стремительный крах ПВО Ирана вселяет страх в Кремль 19.06.2025, 11:27

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Россия поставляла Ирану системы ПВО, которые оказались бессильны перед атаками Израиля.

Успешные удары израильских сил по Ирану заставляют нервничать не только иранского лидера Али Хаменеи. Как пишет The Telegraph, быстрый крах систем противовоздушной обороны Ирана — некоторые из которых были поставлены Россией - заставляет военных начальников Владимира Путина всерьез беспокоиться.

Как отмечает издание, в ходе атак на Иран до сих пор ни один израильский самолет не был сбит, а поставленные Ирану Россией системы, в числе которых зенитные ракетные комплексы С-300 и радиолокационные системы Rezonans-NE, по-видимому, бессильны остановить израильские ВВС.

«Для военных аналитиков это еще один признак того, что российские системы ПВО, которых давно опасался альянс НАТО, могут быть не такими грозными, как казалось», - отмечается в статье.

Это уже подтверждалось в Украине, когда британские ракеты Storm Shadow успешно били на сотни миль вглубь российской территории. Украинцы также летали на американских самолетах F-16 на спорной территории, которая прикрыта российской сетью ПВО.

Джеймс Блэк из исследовательского института Rand Europe, говорит, что на практике «недавние израильские атаки на Иран — и предыдущие удары в октябре 2024 года — выявили ограничения противовоздушной обороны Ирана перед лицом скоординированных авиаударов самолетов западного производства», включая самолеты F-35.

«Это добавит неловких вопросов, которые украинские удары по России уже подняли относительно истинной мощи собственной интегрированной системы противовоздушной обороны России», — говорит Блэк.

Как отмечает бывший командующий армией Джастин Крамп, большинство стран НАТО долгое время предполагали, что российская противовоздушная оборона достаточно мощна, чтобы удерживать их в течение недель или месяцев в случае конфликта.

Однако теперь это представление рушится. И помимо того, что это вызывает беспокойство в военном отношении, это может в конечном итоге нанести ущерб продажам российского оружия на международном уровне — потенциально в пользу Китая.

«Если люди смотрят на результаты и думают, что российские технологии не оправдали ожиданий, я подозреваю, что многие страны могут переключиться на то, что может предложить им Китай», — добавляет Крамп.

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