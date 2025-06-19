Катастрофическое поражение Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

19.06.2025, 11:34

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Питер Дикинсон

Шаги для этого не являются секретом.

Когда лидеры стран «Большой семерки» принимали участие в саммите в Канаде, Россия подвергла столицу Украины одной из крупнейших бомбардировок с момента начала вторжения более трех лет назад. В ходе ночной российской атаки на Киев были задействованы сотни беспилотников и ракет, нацеленных на жилые кварталы по всему городу. По меньшей мере, 27 мирных жителей были убиты, многие получили ранения.

Хотя этот последний удар по Киеву ни в коем случае не был беспрецедентным в войне, которая характеризуется частыми нападениями России на гражданское население Украины, выбор времени для его проведения вряд ли был случайным. Подобно мафиози, заказывающему изощренные убийства для передачи закодированных сообщений, Путин неоднократно устраивал крупные бомбардировки Украины во время проведения международных саммитов и встреч западных лидеров.

Например, Россия бомбила Киев, Одессу и другие украинские города накануне саммита НАТО 2023 года. Она также нанесла прицельный ракетный удар по крупнейшей детской больнице Украины, когда прошлым летом лидеры НАТО готовились к встрече в Вашингтоне.

Массивные воздушные удары наносились и во время громких визитов международных высокопоставленных лиц. Весной 2022 года Россия нанесла авиаудар по Киеву, когда в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта атака была преднамеренной попыткой Кремля «унизить» ООН. Два года спустя Россия подвергла интенсивной бомбардировке Одессу, крупный украинский черноморский порт, во время визита в город премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Массированный обстрел Киева и других украинских городов во время саммита G7 на этой неделе — последний пример пристрастия Путина к отправке месседжей с помощью ракет. В данном случае, его послание вряд ли могло быть более четким: Россия не хочет мира. Напротив, Москва чувствует себя все более уверенно в связи с растущими признаками слабости Запада и как никогда уверена в своей победе в Украине.

Неприятие Россией мирных усилий под руководством США в равной степени проявляется и на дипломатической арене. В то время как Украина более трех месяцев назад согласилась с призывом президента США Дональда Трампа к безоговорочному прекращению огня, Россия до сих пор отказывается следовать ее примеру. Вместо этого Кремль применяет тактику явного затягивания времени, создавая ряд препятствий, направленных на то, чтобы сорвать любой значимый прогресс на пути к миру. В какой-то момент Путин даже заявил, что украинские власти не обладают достаточной легитимностью для ведения переговоров по урегулированию, и предложил передать страну под временное управление ООН.

Недавнее возобновление двусторонних переговоров между Москвой и Киевом стало еще одним подтверждением приверженности России продолжению войны. Путин лично инициировал эти переговоры, но затем предпочел не участвовать в них и направил вместо себя делегацию низкого уровня. На двух прошедших с тех пор встречах российские официальные лица представили список условий прекращения огня, которые выглядят как призыв к полной капитуляции Киева.

Требования Кремля включают вывод украинских войск из четырех частично оккупированных областей Украины, которые российская армия до сих пор не смогла полностью занять. Это означает передачу во власть России десятков городов и поселков и обречение миллионов украинцев на ужасы бессрочной российской оккупации.

Москва также хочет запретить Украине участвовать в любых международных альянсах и двусторонних партнерствах в сфере безопасности, а также наложить строгие ограничения на численность украинской армии и категории вооружений, которыми ей разрешено владеть. В последние дни заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Москва настаивает на полном разоружении Украины, призвав страну уничтожить все западное оружие, поставляемое с 2022 года.

Путинские карательные условия мира не ограничиваются масштабными территориальными уступками и жесткими военными ограничениями. Кремль также ожидает, что Украина предоставит русскому языку официальный статус, восстановит юридические привилегии Русской православной церкви, перепишет украинскую историю в соответствии с российской имперской пропагандой и запретит любые украинские политические партии, которые Москва сочтет «националистическими».

Переговорная позиция Кремля предполагает, что послевоенная Украина будет разделенной, разоруженной, изолированной на международной арене и подвергшейся глубокой русификации. Если эти условия будут навязаны, Россия восстановит свое доминирование над Украиной, а украинская государственность окажется смертельно подорванной. Иначе говоря, Путин хочет Украину — но без украинцев.

Разговоры Дональда Трампа о мире через силу вызывали значительный оптимизм в первые месяцы 2025 года, но теперь пришло время признать, что они в значительной степени основывались на попытках выдать желаемое за действительное. С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, русские значительно усилили воздушную войну против гражданского населения Украины. На поле боя путинские войска разворачивают начальную фазу того, что обещает перерасти в масштабное летнее наступление. Тем временем кремлевские чиновники за столом переговоров продолжают выдвигать максималистские требования, которые ни одно украинское правительство не сможет принять. Это не похоже на поведение страны, стремящейся к миру.

И словами, и делами Путин недвусмысленно дает понять, что не заинтересован в прекращении своего вторжения и по-прежнему полон решимости добиться полного подчинения Украины. Эта бескомпромиссная позиция не изменится, пока западные лидеры не убедят Путина в том, что наиболее вероятной альтернативой миру, достигнутому путем переговоров, является не исторический триумф России, а ее катастрофическое поражение.

Шаги, необходимые для того, чтобы добиться таких перемен и создать условия для окончания войны, не являются секретом. Санкции против России должны быть ужесточены и расширены, чтобы лишить кремлевскую военную машину финансирования и ослабить внутренние устои путинского режима. Страны, которые в настоящее время помогают Москве обходить международные санкции, должны стать мишенью для более решительных действий. Параллельно с этим необходимо резко увеличить военную помощь Украине со стороны Запада, сделав акцент на поставках оружия дальнего радиуса действия и финансировании быстро растущей отечественной оборонной промышленности.

Это потребует политической воли, которой сегодня катастрофически не хватает. Кроме того, это будет сопряжено с большими затратами. В самом деле, Трамп, выступая на этой неделе на саммите G7, предпочел отказаться от новых санкций, заявив, что «они будут стоить нам слишком дорого». Такая логика опасно недальновидна. Трамп и другие лидеры «Большой семерки» должны безотлагательно осознать, что если позволить Путину добиться успеха в Украине, то потом для того, чтобы его остановить, придется заплатить в разы больше.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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