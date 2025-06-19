«Либо ищем еще 10%, либо сделка сгорает» 2 19.06.2025, 11:46

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Белоруска рассказала, как изменившиеся условия кредита на жилье заставили ее понервничать.

Семья оформила в «Беларусбанке» заявку на кредит на покупку дома. Запрос им одобрили, но пока они собирали документы, условия по займу изменились. Из-за этого пара начала искать дополнительные деньги, а в банке им давали противоречивую информацию. Но в итоге клиенты оказались в выигрыше. Свою историю белоруска рассказала в TikTok, пишет «Зеркало».

Семейная пара нашла дом в деревне в 10 километрах от Могилева. Чтобы его купить, обратились в банк за кредитом. Они оформили заявку на 30 тыс. рублей под 18,18% годовых — и уже на следующий день банк сообщил, что запрос одобрили.

Пара отдала залог за жилье в 1 тыс. долларов (почти 3 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 19 июня). Оставалось собрать все документы и заключить сделку.

Но вскоре «Беларусбанк» изменил условия по кредитной программе: снизил ставку до 17,4% и уменьшил максимальный размер займа — с 90 до 80%.

@daryaa.silkina Жизнь подкинула сложности, но ничего , мы справимся , будем искать еще 10% ♬ оригинальный звук - Дарья Силкина

«Это касается всех, кому одобрили заявку, — то есть таких, как мы: подали кредитную заявку, собираем все документы, чтобы принести в банк. Заключаем договор — и банк перечисляет продавцу деньги за дом», — объяснила белоруска в одном из видео.

Это означало, что паре нужно было иметь на руках 20% от стоимости дома. То есть им срочно предстояло найти еще такую же сумму, на которую рассчитывали изначально.

«Либо мы ищем еще 10% [от стоимости жилья] - нам эти деньги где-то нужно найти, либо наша сделка сгорает. И естественно, нам залог никто не отдаст, потому что мы писали расписку, что если по нашей вине что-то не получается — то все», — расстроилась белоруска.

Пара начала искать дополнительные деньги. Однако сталкиваясь с противоречивыми сведениями из разных источников, супруги решили более тщательно разобраться в ситуации. Обращения в банк не сразу помогли прояснить картину: в отделении в Могилеве мужу автора видео сообщили, что кредит покроет лишь 80% стоимости дома. В то же время девушке в другом отделении сказали, что условия для них остались прежними.

Ситуацию помогла прояснить сотрудница отделения, которая занималась оформлением их документов. Она объяснила, что если кредитная заявка уже была одобрена, клиент сохраняет первоначальные условия, за исключением процентной ставки — она станет ниже. Таким образом, для этой молодой пары банк действительно покроет 90% стоимости жилья.

«Конечно, в этот момент мы выдохнули, потому что нам не пришлось искать дополнительные деньги», — прокомментировала автор в другом видео.

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