Музыкант предложил простой способ улучшить новый сингл Уилла Смита 1 19.06.2025, 11:49

Уилл Смит

Получился классный клубный трек вместо рэпа.

Американский хип-хоп исполнитель Майкл Кристмас покорил соцсети благодаря простому совету, как сделать новый сингл известного американского актера и исполнителя <и>Уилла Смита лучше, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Уилл Смит, известный как актер и рэпер, в последние годы в основном сосредоточился на актерской карьере. Однако в марте 2025 года он выпустил альбом, а в пятницу презентовал сингл под названием «Pretty Girls» («Красивые девушки»).

Песня вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Популярный блоггер HaterReport_ написал в X (бывший Twitter): «Не понимаю, что заставило Уилла Смита снова пробовать себя в музыке».

This is just a tempo issue. Speed it up to 1.25 or slow it down to .75 and watch, much more fire song https://t.co/bmy061EqAv — Michael Christmas (@MickeyChristmas) June 15, 2025

Однако Майкл Кристмас, прославившийся своим хитом «Grab Her Hand» («Возьми ее за руку»), предложил простое решение: «Проблема только в темпе. Ускорьте песню до 1,25 или замедлите до 0,75 — и вы увидите, как она заиграет по-новому». Его совет вызвал бурю откликов — более 11 тысяч репостов и 186 тысяч лайков.

Кристмас объяснил, что песня Уилла Смита звучит как будто «застряла между жанрами» — слишком старается быть рэпом, но могла бы стать классным клубным треком.

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