СNN: Удар США по Ирану может открыть «ящик Пандоры» 19.06.2025, 11:48

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Трамп все больше склоняется к использованию американских военных активов.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, все больше склоняется к присоединению к войне Израиля с Ираном с возможным ударом по ключевым ядерным объектам страны и разочаровывается в идее дипломатического решения. Однако эксперты говорят, что нападение США на Иран может затянуть страну в трясину, еще более сложную, чем войны в Ираке и Афганистане.

Речь может идти про затяжное противостояние, которое может продлиться весь срок президентства Трампа и повлечь за собой тяжелые потери среди американцев и ресурсов по приказу Израиля. Об этом CNN сказал Трита Парси, исполнительный вице-президент Института Куинси в Вашингтоне, округ Колумбия.

По данным источников журналистов, Трамп все больше склоняется к использованию американских военных активов для удара по иранским ядерным объектам.

«Любое нападение США приведет к полномасштабной атаке иранцев на американские базы в регионе и полномасштабной войне между США и Ираном», – сказал Парси.

По его мнению, Тегеран, возможно, не сможет выдержать длительную борьбу с США, но это будет нелегкая война и для Вашингтона.

«Иран – очень большая страна, а это значит, что Соединенным Штатам придется поразить очень большое количество целей, чтобы лишить Иран возможности нанести ответный удар», – сказал эксперт, отметив, что сейчас в окружении Трампа нет широкой поддержки войны с Ираном.

Удар США по Ирану откроет «ящик Пандоры» и «скорее всего, поглотит остаток президентства Трампа», считает Элли Геранмайе, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

«Как только вы откроете этот ящик Пандоры, мы понятия не имеем, куда все пойдет. Трамп в прошлом отступал от грани войны с Ираном, он может сделать это снова», – отметила Геранмайе.

Прямое вмешательство США в конфликт может привести к тому, что Иран активирует то, что осталось от его доверенных лиц в Ираке, Йемене и Сирии, которые ранее уже совершали атаки на американские объекты в регионе.

Зная, что он не может напрямую выиграть конфликт с Израилем и США, эксперты говорят, что Тегеран может попытаться вступить в войну на истощение, в которой он попытается истощить волю или способность своего противника сражаться в затяжном и разрушительном конфликте, как это было во время десятилетней войны с Ираком Саддама Хусейна в 1980-х годах.

«Иранская стратегия может в конечном итоге заключаться в том, чтобы просто попытаться выстоять, нанести ответный удар как можно сильнее и надеяться, что Трамп в конечном итоге попытается прекратить войну, как он это сделал в Йемене», — сказал Парси.

После нескольких месяцев ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, США в мае заключили соглашение о прекращении огня с этой группировкой, к разочарованию Израиля.

«Вот как Тегеран видит шанс выиграть такую войну на истощение. В долгосрочной перспективе извлечение выгоды из своих наступательных возможностей и истощение объединенных сил обороны США и Израиля. Вступление США в эту войну – плохое и дорогостоящее решение для всех», – написал в X старший научный сотрудник Института ООН по исследованию разоружения Абдолрасул Дивсаллар.

По данным американских СМИ, в команде Трампа нет полного согласия по идее удара США по Ирану. Телеканал CBS со ссылкой на пять источников накануне заявил, что Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

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