Путин занервничал в прямом эфире, говоря о НАТО 11 19.06.2025, 11:59

6,794

Видеофакт.

Российский диктатор Владимир Путин снова выступил с противоречивыми заявлениями, на этот раз – во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. На пресс-конференции глава Кремля назвал «невероятной ложью» информацию о возможном нападении России на страны Европы или НАТО, пишет «Обозреватель».

Путин нервно пытался заверить, что Москва якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Альянса, хотя и не скрывает развития своих вооруженных сил. По словам российского лидера, расширение оборонных бюджетов стран-членов НАТО «не имеет смысла», ведь Россия, мол, достаточно защищена и способна «купировать все угрозы».

«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла», – сказал Путин.

Он также повторил кремлевские нарративы о «мнимой угрозе со стороны России», обвинил Украину в срыве Минских соглашений и назвал аннексию Крыма «присоединением». При этом президент РФ заявил, что Россия «вынуждена была использовать армию», чтобы «положить конец конфликту».

Путин также возмущенно отрицал любые планы наступления на Восточную Европу.

«Что это означает? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу или что? Когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят». Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран Это просто глупость. Доктор Геббельс и кто-то в Европе, наверное, верит», – сказал Путин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com