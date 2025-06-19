закрыть
19 июня 2025, четверг, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске с молотка уйдет завод

2
  • 19.06.2025, 12:10
В Минске с молотка уйдет завод

Речь идет о предприятии «Белгидравлика».

Владелец крупного белорусского производителя горно-шахтного оборудования продает один из своих активов. Информация об этом появилась на площадке B4Y.by.

Речь идет о предприятии «Белгидравлика». Оно входит в состав «Нива-Холдинга» белорусского бизнесмена Сергея Романовича. Холдинг был создан в конце мая 2015 года. Он занимается выпуском полного спектра оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых, а также его обслуживанием. В состав холдинга входит 12 предприятий.

Предприятие «Белгидравлика» было создано в мае 2001 года. Его специализация — производство гидроаппаратуры, насосных станций, трансформаторных подстанций, различного вспомогательного оборудования, а также его монтаж, наладка и ремонт. Всего же в его ассортименте более 20 наименований продукции.

Предприятие полностью расположено на территории свободной экономической зоны «Минск» и занимает территорию в 1,1203 га. На ней расположены производственные корпуса площадью в 7860 «квадратов», цех металлообработки, покрасочная камера, склады, офисные помещения, различное производственное оборудование.

В объявлении сказано, что «Белгидравлика» — действующее промышленное предприятие с устойчивым бизнесом, развитой клиентской базой и готовой инфраструктурой. Среди постоянных заказчиков есть белорусские предприятия «Беларуськалий» и «БелАЗ», российские «Уралкалий» и «Северсталь», а также компании из Казахстана и других стран СНГ.

За «Белгидравлику» текущий владелец хочет около $5 млн. При этом «Нива-Холдинг» рассматривает продажу как 100%-ной доли в предприятии, так и его отдельных зданий и сооружений.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин