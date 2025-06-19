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Названа дата вероятного удара США по Ирану

  • 19.06.2025, 12:11
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Названа дата вероятного удара США по Ирану

Трамп в последние дни начал склоняться к варианту силового вмешательства.

США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США.

Возможная атака рассматривается уже на 21-22 июня, однако окончательное решение еще не принято. При этом правительственные учреждения США готовятся к вероятному удару, что может свидетельствовать о формировании инфраструктуры для прямого вовлечения Вашингтона в конфликт с Тегераном.

Bloomberg отмечает, что президент Дональд Трамп в последние дни начал склоняться к варианту силового вмешательства из-за давления республиканских союзников. В частности сенатор Линдси Грэм активно продвигает идею удара, подчеркивая рост угрозы ядерной программы Ирана.

«Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, что они ошиблись. Чем быстрее мы покончим с этой угрозой для человечества, тем лучше», - заявил Грэм.

Президент Трамп подтвердил, что рассматривает различные варианты действий: «Я могу это сделать, а могу этого не сделать». В Белом доме отмечают, что сейчас «все варианты остаются на столе».

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