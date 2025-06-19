«Белавиа» купила опасные самолеты? 19.06.2025, 12:20

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Почему покупка Беларусью самолетов — не повод для радости.

Недавно стало известно, что в Беларусь доставили три самолета Airbus A330, которые были ранее куплены у Гамбии в обход санкций. Известно, что сейчас они находятся в плохом техническом состоянии. Кроме этого, из России в Минск регулярно летают рейсы на Sukhoi Superjet — на днях у одного из таких лайнеров оголился двигатель при взлете из московского аэропорта.

— Есть два мира. Один все время стремится к безопасности, в его воздушном пространстве соблюдаются все законы и стандарты. Этот мир летает достаточно безопасно. С 24 февраля 2022 года есть другой мир, который живет по иным законам, — говорит авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Malanka Media. — И риски за пользование авиационными перевозчиками ложатся на плечи самих людей.

У самолетов, которые не обслуживают, есть два глобальных риска: отказ двигателя и отказ шасси, а также отсутствие обновления софта, что тоже очень опасно.

Если говорить о Сухом Суперджете, которые летают в том числе в Минск, то эксперт отмечает: до 2019 года было выпущено 230 таких машин. Однако часть из низ уже пришла в негодность в связи с катастрофами.

— Госдума даже приняла решение запретить эксплуатацию и производство этих самолетов. Но когда Россия столкнулась с острой нехваткой авиационного парка в связи с проблемами с Boeing, Airbus и другими, было принято решение, что Россия сделает свой импортозамещенный самолет.

Если посмотреть в историю, то это был проект, который фактически финансировался банкирами. У Сухого Суперджета, который сделали, было 70% западной комплектации. Было создано также совместное предприятие, но после горячей фазы войны оно прекратило работу.

Таким образом, у этих самолетов нет замены двигателей и нормального обслуживания. И когда они начали говорить об импортозамещении, этот Сухой Суперджет у них не пошел.

Что касается покупки Беларусью самолетов Airbus A330, то эксперт отмечает: компания запретила продажу своих самолетов в Беларусь, однако Гамбия все равно это сделала.

— Это не та страна, которая опасается санкций. Поэтому взяли и решительно продали Беларуси эти самолеты. Гамбийцам они, очевидно, уже были не нужны, потому что находились в состоянии, когда летать на них было опасно. Теперь все риски принимают авиаперевозчики и страховые компании. А страховые компании в Беларуси — это же из разряда: «Как Лукашенко прикажет, так и будет».

По словам эксперта, неправильное обслуживание самолетов приводит к негативным последствиям. Можно посмотреть на Россию: там происходит около пяти авиационных инцидентов в неделю.

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