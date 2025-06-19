Ученые: Хватит зацикливаться на чувствах
- 19.06.2025, 12:28
Эмоции — это информация, а не руководство к действию.
В мире, где призывают «почувствовать, понять и прожить» каждую эмоцию, психологи все чаще напоминают: чрезмерное внимание к собственным чувствам может мешать, а не помогать, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Современные исследования, включая данные Стэнфордского университета, подтверждают: когда человек концентрируется на боли — она усиливается. То же касается и эмоций. «Наш опыт — это то, чему мы решаем уделить внимание», — писал известный американский философ и психолог Уильям Джеймс.
Зацикленность на эмоциях часто делает их только сильнее. Раздражение, тревога, грусть — если все внимание направлено на них, они становятся непреодолимыми. Это как поливать сорняки — они только растут.
Ментально сильные люди действуют иначе. Они не ищут «себя» в бесконечном самоанализе, не пытаются полностью разобраться в своих чувствах. Вместо этого они:
— Принимают эмоции, но не живут ими. Они не прячут боль, но и не позволяют ей управлять собой.
— Ставят действия выше чувств. Они понимают: контролировать мысли сложно, а поведение — в наших руках.
Чувства существуют для того, чтобы их чувствовать, а не чтобы на них полагаться как на руководство к действию. Изменить ситуацию можно не через долгий самоанализ, а через поступки.