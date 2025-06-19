закрыть
19 июня 2025, четверг, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Дроны спасли Украину»

1
  • 19.06.2025, 12:50
«Дроны спасли Украину»

Европейцы все чаще испытывают свои дроны на украинском фронте.

Для европейских производителей беспилотников участие их техники в боевых действиях на фронте в Украине становится ключевым маркетинговым преимуществом, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают представители отрасли, дроны, прошедшие проверку в условиях войны, вызывают доверие не только у военных, но и у гражданских заказчиков — от служб спасения до полиции и энергетиков.

Французские компании, такие как Delair и Parrot, регулярно отправляют своих представителей в Украину. Там они не только поставляют оборудование, но и следят за динамикой технологической гонки, которую диктуют боевые условия: высокая плотность систем радиоэлектронной борьбы, необходимость устойчивости к глушению и точной навигации.

«Если мы говорим, что техника хорошая — это одно. Но если украинские военные говорят, что она работает, это уже совсем другой уровень доверия», — говорит Бастьен Манчини, президент Delair. Компания разработала ударный дрон Oskar, адаптированный под украинские реалии, на основе гражданской модели.

Украина, по словам экспертов, стала «технологической лабораторией» и для оборонной, и для гражданской сфер. Только в этом году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 миллиона беспилотников, все — отечественного производства.

Глава Parrot Анри Сейду утверждает: «Те, кто не участвует в украинском проекте, рискуют остаться вне рынка». Его новый дрон Anafi UKR был испытан на фронте и теперь предлагается также для полицейских операций и спасательных миссий.

Один из украинских представителей индустрии подытожил: «Дроны спасли Украину».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин