«Дроны спасли Украину»1
- 19.06.2025, 12:50
Европейцы все чаще испытывают свои дроны на украинском фронте.
Для европейских производителей беспилотников участие их техники в боевых действиях на фронте в Украине становится ключевым маркетинговым преимуществом, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечают представители отрасли, дроны, прошедшие проверку в условиях войны, вызывают доверие не только у военных, но и у гражданских заказчиков — от служб спасения до полиции и энергетиков.
Французские компании, такие как Delair и Parrot, регулярно отправляют своих представителей в Украину. Там они не только поставляют оборудование, но и следят за динамикой технологической гонки, которую диктуют боевые условия: высокая плотность систем радиоэлектронной борьбы, необходимость устойчивости к глушению и точной навигации.
«Если мы говорим, что техника хорошая — это одно. Но если украинские военные говорят, что она работает, это уже совсем другой уровень доверия», — говорит Бастьен Манчини, президент Delair. Компания разработала ударный дрон Oskar, адаптированный под украинские реалии, на основе гражданской модели.
Украина, по словам экспертов, стала «технологической лабораторией» и для оборонной, и для гражданской сфер. Только в этом году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 миллиона беспилотников, все — отечественного производства.
Глава Parrot Анри Сейду утверждает: «Те, кто не участвует в украинском проекте, рискуют остаться вне рынка». Его новый дрон Anafi UKR был испытан на фронте и теперь предлагается также для полицейских операций и спасательных миссий.
Один из украинских представителей индустрии подытожил: «Дроны спасли Украину».