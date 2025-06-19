В Беларуси задержаны 56 работников колл-центров 1 19.06.2025, 12:49

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Они обманным путем продавали БАДы.

Силовики задержали участников организованной группы, занимавшейся продажей пищевых продуктов под видом лекарственных средств. Преступная схема приносила злоумышленникам миллионные доходы.

Как сообщил начальник отдела 5-го управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель, мошенники под руководством гражданина России в 2021 году создали собственную сеть колл-центров и онлайн-магазинов, были открыты офисы в Минске, Барановичах, Бобруйске и Борисове.

Злоумышленники убеждали людей с серьезными заболеваниями отказаться от настоящих лекарств в пользу своей продукции, которая на самом деле представляла собой обычный крахмал, произведенный на заводе в Алтайском крае.

Себестоимость одной упаковки «чудо-средства» составляла всего 1-3 рубля, тогда как продавали его не менее чем за 135 рублей. Для придания видимости легитимности преступники распространяли в интернете и СМИ фальшивые медицинские рекомендации, поддельные сертификаты качества и ложные данные о клинических испытаниях.

По информации начальника отдела следственного управления УСК по Минску Максима Дегтерева, на своих сайтах мошенники использовали государственную символику и вводили в заблуждение покупателей формулировками вроде «социальная скидка» и «квота Минздрава».

Консультанты колл-центров применяли методы психологического воздействия, предлагая «лечение» практически от всех болезней: от артрита до поражения печени.

В ходе оперативных мероприятий задержаны 56 человек, включая организаторов схемы, бухгалтеров и менеджеров. Шесть наиболее активных участников были заключены под стражу – им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Наложен арест на имущество фигурантов и подконтрольных им юрлиц на сумму более 1 млн рублей.

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