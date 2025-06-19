Трамп развернул цены на нефть вниз 19.06.2025, 12:56

2,158

Что произошло?

Цены на нефть в четверг, 19 июня, упали на фоне неопределенных сигналов от президента США Дональда Трампа относительно потенциального вмешательства Вашингтона в израильско-иранский конфликт и сохранения Федеральной резервной системой (ФРС) учетных ставок на прежнем уровне, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов, до 76,5 доллара за баррель, после роста по итогам предыдущей сессии.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 4 цента, до 75,10 доллара за баррель.

18 июня Трамп заявил журналистам, что он может решить, а может и не решить, присоединятся ли США к Израилю в его атаках на Иран.

По словам аналитиков, прямое вмешательство Вашингтона расширило бы конфликт, увеличив риск нападения на энергетическую инфраструктуру региона. Кроме этого, участники рынка до сих пор обеспокоены возможными перебоями поставок нефти через контролируемый Ираном Ормузский пролив - важную артерию, через которую поставляется 19 миллионов нефти и нефтепродуктов в сутки.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор отметил, что в цене учитывается «здоровая премия за риск», поскольку трейдеры ожидают, будет ли следующим этапом израильско-иранского конфликта удар США или мирные переговоры.

Старший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева добавила, что учитывая непредсказуемость политики Дональда Трампа, «рынок ожидает более твердые сигналы, которые могут повлиять на спрос и предложение «черного золота».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com