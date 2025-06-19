Новая Зеландия ввела санкции против двух белорусских предприятий 19.06.2025, 13:05

Они работают на российский ВПК.

ОАО «Завод «Легмаш» (Орша, Витебская область) и КБ «Беспилотные вертолеты» (Минск) 19 июня пополнили санкционный список Новой Зеландии, следует из соответствующего документа, размещенного на сайте Министерства иностранных дел и торговли этой страны.

Под санкции также попали руководитель «Легмаша» Владислав Павленко и основатель, собственник и главный конструктор второго упомянутого предприятия Владимир Чудаков.

Помимо указанных белорусских лиц, под ограничения попали представители КНДР, Ирана и России, включая 27 судов теневого флота последней.

В настоящее время под санкциями Новой Зеландии за поддержку российской агрессии в Украине находятся, в частности, Александр Лукашенко, руководство белорусского Минобороны, Генштаба, Госкомвоенпрома, а также госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, следует из санкционного списка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com