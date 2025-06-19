Новая Зеландия ввела санкции против двух белорусских предприятий
- 19.06.2025, 13:05
Они работают на российский ВПК.
ОАО «Завод «Легмаш» (Орша, Витебская область) и КБ «Беспилотные вертолеты» (Минск) 19 июня пополнили санкционный список Новой Зеландии, следует из соответствующего документа, размещенного на сайте Министерства иностранных дел и торговли этой страны.
Под санкции также попали руководитель «Легмаша» Владислав Павленко и основатель, собственник и главный конструктор второго упомянутого предприятия Владимир Чудаков.
Помимо указанных белорусских лиц, под ограничения попали представители КНДР, Ирана и России, включая 27 судов теневого флота последней.
В настоящее время под санкциями Новой Зеландии за поддержку российской агрессии в Украине находятся, в частности, Александр Лукашенко, руководство белорусского Минобороны, Генштаба, Госкомвоенпрома, а также госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, следует из санкционного списка.