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Новая Зеландия ввела санкции против двух белорусских предприятий

  • 19.06.2025, 13:05
Новая Зеландия ввела санкции против двух белорусских предприятий

Они работают на российский ВПК.

ОАО «Завод «Легмаш» (Орша, Витебская область) и КБ «Беспилотные вертолеты» (Минск) 19 июня пополнили санкционный список Новой Зеландии, следует из соответствующего документа, размещенного на сайте Министерства иностранных дел и торговли этой страны.

Под санкции также попали руководитель «Легмаша» Владислав Павленко и основатель, собственник и главный конструктор второго упомянутого предприятия Владимир Чудаков.

Помимо указанных белорусских лиц, под ограничения попали представители КНДР, Ирана и России, включая 27 судов теневого флота последней.

В настоящее время под санкциями Новой Зеландии за поддержку российской агрессии в Украине находятся, в частности, Александр Лукашенко, руководство белорусского Минобороны, Генштаба, Госкомвоенпрома, а также госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, следует из санкционного списка.

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