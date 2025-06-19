«На грани»: в правительстве РФ запаниковали 19.06.2025, 13:10

Страна скатывается в рецессию.

Охлаждение перегревшейся экономики высокими процентными ставками поставило ее на грань рецессии – падения два квартала подряд. В первом квартале ВВП уже сократился, даже с поправкой на сезонность, следует из данных Росстата. Значение он не приводит, а аналитики оценивают спад от 0,5% до 1,5%, допуская спад и во втором квартале, пишет The Moscow Times.

«По цифрам у нас охлаждение. Но… все наши цифры – это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию», – заявил в ходе дискуссии на экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Решетников, подчеркнув: «Я не предсказал, что свалимся, я сказал, что на грани, дальше все зависит от наших решений».

Министр имеет в виду высокие процентные ставки, которые, по его словам, «демотивируют» бизнес инвестировать и кредитные, и собственные средства. Близкий к властям аналитический центр ЦМАКП с прошлого года отмечает, что во многих отраслях рентабельность опустилась ниже безрискового вложения средств (ОФЗ, депозиты). Решетников попросил председателя Центробанка добавить к борьбе с инфляцией «хотя бы немножко любви к экономике».

Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов не разделяют тревоги Решетникова. Набиуллина назвала происходящее «выходом из перегрева» и сказала, что без снижения инфляции умеренных ставок не будет. «У нас сейчас, я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето», – сказал Силуанов.

Пока холода продолжаются. По данным Росстата, за первые четыре месяца рост промышленного производства замедлился до 1,2% в годовом выражении с 4,6% в 2024 г., оборот розничной торговли – до 2,4% с 7,2%. Прибыли предприятий в I квартале были на 4,2% больше, чем годом ранее – в реальном выражении, с поправкой на инфляцию это сокращение.

Индекс PMI, отражающий деловую активность в промышленности, колеблется на грани роста и падения (50 пунктов): в апреле он был ниже, в мае поднялся до 50,2. Индикатор бизнес-климата, который рассчитывает ЦБ по результатам мониторинга тысяч предприятий, показывает рост деловой активности, но это происходит за счет ожиданий: оценки текущего положения в этом году отрицательные.

Высокие ставки способствуют перераспределению ресурсов в приоритетные отрасли. В промышленности рост давно сосредоточен в ВПК, а гражданские отрасли стагнировали с середины 2023 г., а теперь перешли к рецессии, отмечал ЦМАКП. его данные показывают, что в российской экономике возникли признаки перехода от стагнации к коррекции, возможно – к началу рецессии, отмечал один из руководителей центра Дмитрий Белоусов.

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