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Часть Минска закроют для автомобилистов

  • 19.06.2025, 13:18
  • 1,402
Часть Минска закроют для автомобилистов

Мера будет носить временный характер.

В столице некоторые улицы будут закрыты для автомобилистов на определенное время.

Это следует из постановления, которое городские власти разместили на Национальном правовом интернет-портале.

Разумеется, это не первые и не последние ограничения для автомобилистов.

Уже долгое время продолжается ремонт моста от проспекта Независимости до улицы Московской. Именно поэтому с 16 июня поменялась схема движения по улице Толстого.

К слову, в новом формате движения по улице Богдановича, где идет строительство новых станций третьей линии метро, даже опытный водитель может легко заблудиться.

Теперь же стало известно, что в начале июля для автомобилистов закроют еще несколько улиц. Благо эти меры будут носить временный характер.

Известно, что нечетную сторону улицы Ташкентской закроют для авто утром 3 июля. Причиной всему проведение торжественного мероприятия. Уже после полудня можно будет легко воспользоваться проездом.

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