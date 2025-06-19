США возобновили выдачу студенческих виз 19.06.2025, 13:22

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Но при одном условии.

Государственный департамент США возобновил выдачу студенческих виз для иностранцев, которую приостановили в мае. Однако теперь желающие учиться должны предоставить правительству доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, говорится в официальном релизе Госдепа США от 18 июня.

В Госдепе заявляют, что сотрудники консульства будут проверять публикации и сообщения иностранных заявителей на визу в США. Проверки будут касаться выявления враждебного отношения к стране, ее правительству, культуре, институтам или основополагающим принципам, пишет Associated Press.

Заявления на получение визы тех, кто будет отказывать в предоставлении доступа к своим соцсетям, могут отклонить.

«Каждое решение по визе является решением национальной безопасности. Соединенные Штаты должны быть бдительными во время процесса выдачи виз, чтобы убедиться, что те, кто подают заявку на въезд, не намерены нанести вред американцам и нашим национальным интересам, и что все заявители достоверно докажут свое право на получение визы, в частности – что они намерены заниматься деятельностью, которая соответствует условиям их въезда», – объяснили в Госдепе.

Также добавили, что заграничные отделения в скором времени возобновят прием заявлений на неиммиграционные визы категории F, M и J. Заявителям нужно проверить наличие мест на веб-сайте соответствующего посольства или консульства.

«Государственный департамент стремится защищать нашу страну и наших граждан, поддерживая самые высокие стандарты национальной и общественной безопасности через наш визовый процесс. Виза США – это привилегия, а не право», – подчеркнули в Госдепе.

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