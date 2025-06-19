Троллинг Трампа Аркадий Дубнов

19.06.2025, 13:32

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Аркадий Дубнов

Успеют ли ямы вырыть?

Троллинг Трампа, которым он изводит поредевшие ряды иранского руководства, может, конечно, войти в историю военно-дипломатического искусства. При условии, если он окажется эффективным. В противном случае, троллинг этот окажется проходной темой еще не написанной книги 47-го президента США под названием «Искусство блефа».

Говорю о сделанном Трампом сегодняшним утром распоряжении соорудить «два прекрасных флагштока по обеим сторонам Белого дома». Рыть ямы под флагштоки начнут завтра в 7.30 утра по вашингтонскому времени так, чтобы в 11.00 уже были подняты звездно-полосатые флаги. Так выглядело заявление Трампа, сделанное по итогам срочного часового совещания в Ситуационной комнате Белого дома, ради которого он досрочно вернулся с саммита G7 в Канаде.

Нужно ли говорить, что от него ожидали заявления о присоединении США к военным действиям Израиля в Иране. Ну, или отказе от прямого участия американских военных в этой войне.

Вместо этого – «великолепные флагштоки, нержавеющие, с веревкой внутри высочайшего качества». Но есть нюанс… Одновременно с этим пошла правильно организованная утечка о посланном Трампом Тегерану «последнем ультиматуме» с предложением отказаться от ядерной программы с целью создания атомного оружия на американских условиях. Срок ультиматума – 24 часа. Понятно, что американские флаги должны быть подняты завтра в указанное выше время в ознаменование персидской капитуляции. А нет, так нет, – флаги все равно будут подняты, а Израиль получит полное благословение на продолжение «грязной работы»(выражение канцлера Германии Фридриха Мерца) по обезвреживанию иранских планов по созданию атомной бомбы. Но уже в одиночестве, без непосредственной военной поддержки Штатов…

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи долго не заставил себя ждать с ответом: «…иранский народ не тот, кто сдается». Дедушка предупредил американцев, что их «военное вмешательство без сомнения приведет к непоправимому ущербу». Чтобы это сказать, ему пришлось набраться сил и впервые с начала израильской атаки записать 7-минутное видео, показанное иранским ТВ. Но не эта риторическая мишура, похоже, служит действительным ответом Трампу. Об этом можно судить по письменному посланию президента Ирана, переданным сегодня же министру иностранных дел Катара иранским послом в Дохе. Катар – испытанный посредник, помогавший Трампу еще в первую его каденцию договариваться с Талибан…

Тем временем ВВС Израиля утюжат тегеранский квартал, где расположен бункер Хаменеи. Тревожно.

Я про флагштоки, успеют ли ямы вырыть?…

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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