«Где бы ты ни был, накормят, помогут и позовут в гости» 1 19.06.2025, 13:42

Белорус объехал всю Юго-Восточную Азию и потратил всего 2000 долларов.

Александру 33 года, и он уже несколько лет чередует работу в Минске с длительными велопутешествиями. В последний раз он уехал на полгода, проехал 14 300 км и побывал в шести странах Азии – от Вьетнама до Монголии. CityDog.io узнал, как он решился на поездку, каково это – ночевать в буддистских монастырях и что точно нужно знать людям, которые собираются отправиться в похожее приключение «дикарями».

По образованию Александр инженер автоматизации, хотя по профессии парень не работает уже лет пять. Рассказывает, что в какой-то момент «выгорел» на работе и решил, что нужно что-то менять.

«Отпусков летом не давали, поэтому я, устав от всего, потихоньку начал ездить в короткие поездки. Потом понял, что мне этого мало, уволился, начал путешествовать больше, и меня затянуло», – делится Александр.

С тех пор его жизнь строится примерно так: парень несколько месяцев работает (чаще всего в Минске), копит деньги, а затем отправляется в путешествия. Из последнего, которое затянулось на целых шесть месяцев, парень вернулся буквально несколько дней назад. За полгода Александр успел проехать около 14 300 км на велосипеде и побывать в 6 странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Таиланде, Китае и Монголии.

Откуда начиналось путешествие и как строился маршрут?

– Для этой поездки я выбрал Юго-Восточную Азию по нескольким причинам. Во-первых, здесь довольно просто с визами, всё можно оформить прямо на границе. Во-вторых, для меня было важно, что из этой части мира при необходимости можно вернуться домой без самолета.

Рассматривал еще Индию, но туда сложнее попасть. В Пакистане и Афганистане больше бюрократии и опаснее. А в Юго-Восточной Азии всё просто: сел на поезд и поехал. Если честно, до путешествия я особо ничего не знал об этих странах. Смотрел только пару блогеров, которые катались там на велосипеде с палаткой. Подумал: если у них получилось, значит, и я смогу.

Я всегда путешествую с билетом в одну сторону. Примерное представление о маршруте есть, но как именно буду возвращаться, решаю уже по ходу.

На этот раз сначала поехал автобусом из Минска в Москву, оттуда – самолетом в китайский Гуанчжоу. Больше всего хотелось попасть во Вьетнам, но билеты в Китай были дешевле, поэтому выбрал его.

После Китая я отправился во Вьетнам. Там можно находиться без визы 45 дней, и я решил проехать страну с севера на юг. Так и сделал: доехал до самого юга и на 44-й день пересек границу с Камбоджей. Там уже нужна виза, но все оформляется прямо на границе. Минут 15 – и готово. Правда, по негласным правилам они пытаются взять взятку: называют цену 37 долларов, но, если настаивать на 30, соглашаются. Я заранее об этом прочитал в отзывах на Google Maps, поэтому был готов.

В Камбодже поехал вдоль побережья. Потом немного вернулся, сделал крюк через центр страны и оттуда въехал в Таиланд. Искал малолюдный погранпереход. По правилам белорусам положено 15 дней без визы, но мне почему-то поставили штамп на 60. Наверное, перепутали с россиянами. Так что я неожиданно получил два месяца в Таиланде, и маршрут полностью изменился.

Изначально планировал быстро пересечь Таиланд и ехать дальше, но решил остаться подольше. Провел там 44 дня, поехал на север, заехал на ретрит, ночевал у местных, было круто.

После Таиланда – Лаос, где я провел около 10 дней. Дорог там немного, маршрут получился прямолинейный. Затем снова заехал во Вьетнам, только через север, где еще не бывал. Интересно, что в одном хостеле в Ханое, столице Вьетнама, я заранее оставил зимнюю куртку и рюкзак, сказал, что вернусь через месяц. Вернулся через три, при этом все было на месте, а местные ребята только обрадовались моему появлению.

Из Ханоя я снова поехал в Китай, чтобы завершить путешествие. В стране можно находиться 30 дней. Я пробыл там весь срок, хотя маршрут особо не планировал. В Китае было много приключений – дикая, красивая природа, местами совсем непривычная.

После сложных дорог я сел на поезд до Урумчи, города на северо-западе Китая. Ехал полтора дня с велосипедом. Отправился через Монголию в Россию.

Из Москвы я уже добрался до Минска своим ходом – за пять дней спокойно доехал на велосипеде домой. На этом путешествие закончилось.

Как выглядел типичный день в путешествии?

– День начинался рано. Я просыпался в палатке, варил завтрак – чаще всего мюсли или овсянку, чай, простые печеньки. Ем в поездках как обычно, ничего спортивного или сверхэнергетического.

Потом собирался и ехал. Обычно с вечера уже представляю, куда примерно поеду на следующий день. Хотя все довольно гибко, в первую очередь ориентируюсь на самочувствие и обстановку.

За день проезжал столько, сколько позволяли силы: в среднем около 100 километров. Если участок был ровный и скучный, мог проехать больше, а если попадались горы или интересные места, где хотелось задержаться, меньше. Иногда встречал людей, которые приглашали в гости, и тогда маршрут тоже менялся.

Обедал чаще всего в местных кафешках. В Азии это проще и дешевле, чем готовить самому. Там же заряжал телефон и пауэрбанк. Часто еще просто отдыхал там. Особенно в Камбодже и Таиланде днем было очень жарко, поэтому я просто ложился в гамак, мог пару часов поспать – ехать в такую жару все равно было очень тяжело.

Ближе к вечеру, когда температура опускалась, я начинал искать место для ночлега. Со временем я научился чувствовать, когда пора останавливаться: накапливается усталость, темнеет. А в тех краях темнеет рано, около шести вечера. Ночью не езжу: и потому что ничего не видно, и потому что это небезопасно.

Иногда место для палатки находил прямо по ходу движения, иногда заранее смотрел карту и прикидывал, где можно встать. Тут много нюансов: важно, чтобы было тихо, безопасно и не на виду. Если все подходило, ставил палатку и готовил ужин. Обычно что-то простое: лапша или гречка с тем, что удалось купить. Потом записывал мысли в дневник, листал интернет и прикидывал маршрут на завтра.

Про ночевки: «Палатка у воды, монастырь или пещера, тут как повезет»

– Поиск мест для ночевок – отдельная история. Нужно понимать, где будет безопасно и спокойно. Со временем это приходит; так, я уже на интуиции чувствую, подходит ли место. Иногда, конечно, просто валишься в каких-нибудь кустах от усталости, потому что нет сил искать что-то лучше. Но, если есть возможность, стараюсь найти уединенное место где-нибудь у воды, подальше от дорог и посторонних глаз.

Часто останавливаюсь в заброшенных местах или выбираю что-то с красивым видом. Особенно люблю ночевки в горах, у реки или озера. Такие стоянки лучше продумывать заранее: посмотреть спутниковые карты, прикинуть маршрут, обратить внимание на тропинки. Если знаю, что в каком-то районе есть река или озеро, стараюсь к вечеру подъехать туда. А если ничего не знаю о местности, то ищу на месте: в таком случае главная цель – просто найти тихое место, где можно остановиться.

В Азии с этим проще, чем в той же Беларуси. Даже если кто-то и заметит палатку, ничего страшного не произойдет. Люди там, как правило, доброжелательные: никто не ворует, не выгоняет. Максимум могут подойти, спросить, что я делаю. Например, во Вьетнаме я как-то поставил палатку прямо в огороде, пришел местный, я объяснил, что просто устал, он кивнул и ушел.

Иногда бывает немного страшно, особенно в горах или в джунглях. Один раз в Таиланде на дороге встретил настоящего слона. Потом приехал к реке, хотел ставить палатку, а местный сказал: «Слон может прийти ночью. Если что, беги в тот домик». В другой раз остановился в банановых зарослях. Поздно вечером пришел местный китаец, показал, что там бывают ядовитые змеи, и пригласил переночевать у него. Тогда я впервые узнал, что змеи любят банановые плантации, после этого я туда больше не совался.

Еще одна из классных возможностей для ночевки в Азии – буддистские монастыри. Особенно в Таиланде: монастырей много, и почти везде охотно принимают. Меня всего пару раз не пустили, а в остальных случаях встречали, угощали едой, показывали, где можно поставить палатку, или даже давали отдельное помещение. Иногда приглашали поучаствовать в медитации или других практиках. Всё просто по доброте, бесплатно.

Как-то в Таиланде мне даже предложили пожить в пещере. Это был отдаленный монастырь, куда я заехал посмотреть. По ходу дела спросил, можно ли остаться, и монах сам показал на пещеру со словами: «Хочешь, живи там». Пещера была ухоженной, с плиткой, внутри чисто, просто храм находился в такой глуши, что туда никто не заходил и я оказался там совсем один. В итоге провел там три дня.

Монах, который меня приютил, почти не говорил по-английски, но был очень доброжелательным. Мы почти не разговаривали, но я иногда приходил к нему просто посидеть рядом, понаблюдать. Утром спускался, брал еду – монахи собирали подношения в деревнях и все, что оставалось, раздавали. Я набирал себе провиант на день и возвращался в пещеру.

О людях: «Где бы ты ни был, накормят, помогут и позовут в гости»

– Люди в Азии очень теплые, открытые. У них своя культура, свои привычки, своя манера общения, в том числе за столом. Но при этом – абсолютное гостеприимство. Даже если не понимают, что ты говоришь, все равно стараются помочь, пригласить в гости или накормить.

Это проявляется в самых простых ситуациях. Например, в Лаосе у меня порвались шорты. Я ехал по дороге, увидел у обочины швейную мастерскую и просто заехал туда на велосипеде. Женщина-швея сразу засмеялась, позвала мужа, он дал мне полотенце, чтобы я мог прикрыться, пока она шьет. Женщина все зашила прямо на месте и даже денег не взяла.

Еще была невероятно теплая история в Таиланде: сел как-то на лавочку, оказалось, что она перед домом художника. Мы разговорились, я ему понравился, он пригласил остаться, и я прожил у него какое-то время. Оказалось, он довольно известный в Таиланде художник, выставляется в Бангкоке. Мы с ним плавали, катались на велосипедах, было очень тепло.

Запомнилась и история с детьми во Вьетнаме. Они просто встретили меня на дороге, позвали поехать с ними – в итоге мы ели рис, купались, пели в караоке, играли в футбол. Я даже палатку рядом с ними поставил на ночевку. Сейчас они иногда звонят мне по видеосвязи, не зная английского, просто чтобы помахать и посмеяться.

Там же, во Вьетнаме, я один раз упал с велосипеда в грязь, довольно жестко. Ко мне тут же подбежали местные дети, которые были рядом, помогли умыться, потом показали аптеку и помогли обработать раны. После этого они тоже ничего не взяли у меня. Всё сделали по-доброму.

Вся поездка обошлась примерно в 2000 долларов: «Самое дорогое – билеты туда на самолет и поезд обратно»

– Я потратил на всю поездку около двух тысяч долларов, и это включая билеты. Самая заметная статья расходов как раз и была на дорогу: около пятисот долларов ушло на перелет туда, а также на поезд, когда я возвращался домой.

Сэкономить помогло то, что почти не останавливался в гостиницах, а в основном ночевал в палатке. Конечно, можно было останавливаться и в хостелах: во Вьетнаме это стоит примерно 3-4 доллара за ночь, в Таиланде – столько же. В больших городах дешевых вариантов обычно много. А вот в маленьких – наоборот: хостелов может не быть, и тогда остаются только отели, где цены ближе к 10 долларам за ночь. Для длительного путешествия это уже становится большой статьей расходов. Поэтому палатка сильно помогает экономить.

Основные расходы были на еду – в среднем около 5–7 долларов в день. Иногда и здесь удавалось сэкономить: местные часто угощали, особенно в деревнях или когда я останавливался у кого-то. В целом еда в Азии недорогая, и это серьезно облегчает путешествие, особенно на длительный срок.

А что обязательно знать перед долгим путешествием на велосипеде?

– Если кто-то только задумывается о долгом велопутешествии, я бы посоветовал подходить к этому постепенно. Начать с планирования маршрутов, изучения страны, логистики, виз, особенностей климата. Обязательно стоит почитать отчеты других путешественников — чужой опыт очень помогает избежать ошибок. Ну и конечно, физическая подготовка важна: ехать по 60–80 километров в день — это нагрузка, особенно в жару или в горах. Без хорошей формы может быть очень тяжело.

Снаряжение – отдельная тема. Самое главное – палатка и спальник, потому что они дают автономность. Из других вещей у меня с собой всегда горелка, чтобы можно было приготовить еду или вскипятить воду, минимальная аптечка на случай порезов или отравления, базовые инструменты: шестигранники, насос, запасная камера. Еще беру пару фонариков — для безопасности, особенно если едешь в сумерках или ночью.

По одежде – все по минимуму: две футболки, одни штаны, ветровка, шорты. Чем меньше вещей, тем легче ехать и проще жить в дороге.

Поломки, конечно, случаются. В этот раз серьезных проблем не было: проколол пару раз колеса, но сразу их заклеивал или менял камеру. Цепь меняю примерно каждые 3,5–4 тысячи километров – это обычная рутина. Все нужное можно найти по пути, потому что я не еду по полной глуши, города всегда попадаются.

Один раз, правда, сломалась палатка. Пришлось срочно искать, как ее починить, по итогу нашел на свалке какую-то резиновую штуку, приспособил ее, и она кое-как держалась. Доехал до города, купил ремкомплект и дальше поехал. В дороге такие мелкие задачи становятся частью путешествия.

О планах: «Хочется немного поработать, поднакопить, а затем снова отправиться в путь»

– Честно говоря, я до сих пор как будто в пути; не могу точно сказать, что вернулся окончательно. Но однозначно чувствую, что стал проще и спокойнее относиться ко многим вещам. В дороге ты меньше зацикливаешься на себе, отпускаешь контроль, становишься более искренним, настоящим.

Конечно, за полгода были и моменты одиночества. Иногда накатывает, особенно в тишине, когда понимаешь, что рядом никого нет и не к кому обратиться. Но в этом есть и обратная сторона: ты учишься просто действовать, решать задачи, не тратить силы на лишние эмоции. А физическая активность, постоянное движение – лучшая профилактика любых душевных спадов. Велосипед, солнце, дорога – все это отлично возвращает к себе.

Сейчас я думаю немного поработать, накопить и снова отправиться в путь. Возвращаться к привычной офисной работе уже не получается, мне даже представить сложно, как это: пять дней в неделю с девяти до шести в один и тот же офис. Ритм, в котором я живу сейчас, мне гораздо ближе.

Хотя конкретных планов пока нет. Я думал о поездке в Индию или Шри-Ланку, может быть в страны Средней Азии – туда очень тянет. Но сейчас в некоторых регионах неспокойно, приходится смотреть по ситуации. Например, когда-то хотел поехать в Иран, я читал рассказы велосипедистов, которым там очень понравилось. Теперь в этом регионе сложно.

Обычно между поездками проходит около полугода. За это время можно подзаработать, накопить около двух тысяч евро – этого вполне хватает. Так что, вероятнее всего, скоро будет новое путешествие. Надо только немного восстановиться, накопить, и снова поеду. Все равно долго дома сидеть не могу.

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