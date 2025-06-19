Где цены на жилье в Беларуси растут быстрее, чем в Минске 19.06.2025, 14:00

Плюс 10,5% за месяц.

В конце весны спрос на квартиры сократился. Во всех областных центрах уменьшилось количество сделок. При этом цены продолжают расти.

Как отмечает realt.by, сильнее всего рост виден в Гродно — плюс 10,5% за месяц.

Относительно мая 2024 года существеннее всего квартиры подорожали также в Гродно, где за год квадрат прибавил 27,9%, что больше, чем в столице.

Столичный спрос в мае был выше уровня марта на 5,8%: по предварительным данным всего было заключено 1443 сделки.

При этом в мае падение спроса наблюдалось во всех областных центрах. Сильнее всего — в Гродно, где сделки просели на 21%. В Витебске просадка была на уровне 11%, в Могилеве — минус 9%, а в Гомеле — минус 2,3%.

Больше всего сделок за май 2025 года было заключено в Гомеле (214), а меньше всего — в Могилеве (172).

Средняя цена проданных квартир в Минске за май выросла на 1,9% и составила 1853 долларов за квадрат, установив новый максимум за все время с 2013 года.

При этом также во всех областных центрах цены выросли. Согласно сделкам купли-продажи за май существеннее всего выросли в Гродно — плюс 10%. В Витебске рост составил 7,5%, в Бресте — 5,8%.

Относительно мая 2024 года средние цены квадратного метра выросли во всех областных центрах. Существеннее всего в Гродно, где относительный годовой рост больше, чем в Минске — плюс 27,9%. В Витебске и Бресте цены выросли на 20% и 19%, а в Гомеле — на 15,7%.

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