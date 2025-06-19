Археологи наконец раскрыли тайну «человека-дракона» 1 19.06.2025, 14:23

1,446

С помощью передовых методов генетического и белкового анализа.

Ученые с помощью передовых методов генетического и белкового анализа установили происхождение таинственного черепа «человека-дракона», черты которого ранее не удавалось соотнести ни с одним видом известных предков человека. Однако, как пишет Interesting Engineering, последние исследования доказали, что череп принадлежит денисовскому человеку, и благодаря этой находке ученые смогли более точно восстановить внешность этого вида.

Загадочный череп

Окаменелость была впервые обнаружена в 1933 году рабочим, строившим мост в Харбине, городе на северо-востоке Китая, во время японской оккупации региона.

Рабочий спрятал череп на дне колодца, где он оставался скрытым более 80 лет, однако незадолго до своей смерти поделился секретом со своей семьей, которая затем передала череп, в котором все еще сохранился один верхний зуб, университету Хэбэй ГЕО.

Исследователи впервые описали череп в 2021 году, оценив его возраст как минимум в 146 000 лет и отнесли его к отдельному виду, дав ему название: Homo longi, по провинции Хэйлунцзян (Черная Драконья река), где он был найден.

Длинная, низкая черепная коробка, огромные надбровные дуги и широкие глазницы окаменелости затрудняли отнесение ее к определенной ветви древних людей. Некоторые эксперты подозревали, что это был денисовец, в то время как другие отнесли его к группе малоизученных древних гомининов из Восточной Азии.

Новые исследования

Однако недавно ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине, попытались извлечь генетический материал из зубного камня черепа, который может удерживать и сохранять ДНК в течение тысячелетий.

Хотя ядерную ДНК извлечь не удалось, команда обнаружила митохондриальную ДНК (наследуемую по материнской линии), которая показала четкую связь с известными геномами денисовцев из Сибири, датируемыми периодом между 217 000 и 106 000 лет назад.

Параллельно с этим исследователи провели протеомный анализ камня черепа — кости внутреннего уха, известной тем, что в ней сохраняются древние белки. Полученные белковые последовательности были сравнены с современными людьми, неандертальцами, денисовцами и нечеловеческими приматами. И снова доказательства прямо указывали на денисовцев.

«Теперь у нас есть первый полный морфологический план денисовских популяций, который помогает решить нерешенный вопрос, который оставался открытым на протяжении последнего десятилетия, о том, как выглядели денисовцы», — написали авторы.

Если Драконий человек был типичным денисовцем, то этот вид имел коренастое, крепкое телосложение, сильные надбровные дуги и мозг примерно такого же размера, как у неандертальцев и современных людей, но с заметно более крупными зубами.

Новые данные также меняют представление об ареале обитания и внешнем виде денисовцев. Ранее их ассоциировали в основном с Денисовской пещерой в Сибири, но теперь подтверждено, что они жили в северном Китае и, возможно, гораздо дальше по Азии, в том числе в районах около Тайваня, где недавно была обнаружена челюсть денисовца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com