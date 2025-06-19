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В Беларуси появится еще один агрегатор такси

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  • 19.06.2025, 14:25
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В Беларуси появится еще один агрегатор такси

Он из Казахстана.

В Беларуси появится еще один агрегатор такси. На этот раз на этот рынок нашей страны решил выйти сервис BroCar из Казахстана.

Как выяснил Office life, в Беларуси сервис будет развивать компания «Брокар Бел». Недавно ее зарегистрировали в реестре перевозчиков пассажиров как диспетчера.

Ее основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Компания была создана 14 мая 2025 года в деревне Боровая Минской области. Ее единственным учредителем указано товарищество с ограниченной ответственностью «Эвери Кар» из Казахстана. Руководить же сервисом в Беларуси будет бывший менеджер сети такси «Максим» в Могилеве Сергей Курневич.

Агрегатор такси Bro Car появился на рынке в конце 2022 года. Сама же компания «Эвери Кар» была зарегистрирована в начале июня 2023 года в Астане.

В отличие от других агрегаторов такси «фишка» Bro Car в договорном ценообразовании. Так, например, «Яндекс Такси» использует динамическое ценообразование и самостоятельно устанавливает цену за поездку в зависимости от спроса и других факторов, после чего передает заказ водителям.

Приложение Bro Car же позволяет пользователям самостоятельно устанавливать цену на поездку, повышая или снижая ее в зависимости, например, от багажа. После чего передает заказ водителям, которые также смогут установить свою цену за поездку.

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