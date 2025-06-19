Минобороны Израиля: Верховный лидер Ирана «не может дальше существовать» 19.06.2025, 14:31

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Али Хаменеи

ЦАХАЛ был проинструктирован на этот счет.

ЦАХАЛ был «проинструктирован» и знает, что для достижения всех целей - аятолла Али Хаменеи «не может продолжать существовать».

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэля Каца.

Во время выступления после последней волны иранских ракет, Кац заявил, что Хаменеи «не может продолжать существовать».

«Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал уничтожение Израиля своей миссией, не может продолжать существовать», - добавил он и отметил, что ЦАХАЛ был «проинструктирован» об этом.

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