В Беларуси запретят пользоваться наушниками на железнодорожных платформах 5 19.06.2025, 14:37

С инициативой выступил Минтранс.

Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение проект изменений в правила пребывания на железной дороге. Среди предложений – запретить пользоваться наушниками на пассажирских платформах и ездить в кабинах поездов.

Проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций опубликовали на правовом форуме для общественного обсуждения. Оно продлится до 29 июня.

Это постановление изменяет правила пребывания граждан в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через железнодорожные пути.

Минтранс предлагает обязать граждан держать за руку или нести на руках детей до 14 лет при переходе через железную дорогу.

В правилах остается запрет идти через переход и одновременно пользоваться мобильниками, наушниками, планшетными компьютерами и другими девайсами. Теперь же добавляют запрет на проезд пешеходных переходов на мотоблоках, мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликах, лыжах, а также других средствах персональной мобильности.

Ряд изменений предлагается в пункт, касающийся зон повышенной опасности. Такими зонами считаются железнодорожные пути и все, что рядом с ними: станции, остановочные пункты, пассажирские платформы и «другие объекты организаций железнодорожного транспорта».

Гражданам, например, запретят заходить в кабины поездов и локомотивов и ездить там (оказывается, в нынешней редакции правил такого запрета нет), задерживать отправление поездов, соскакивать с платформ и находиться под ними.

Кроме того, на платформах нельзя будет пользоваться наушниками.

Уточняется также, что на велосипедах, самокатах, роликах и других подобных средствах запрещено ездить по платформам тогда, когда рядом проезжает или стоит поезд.

В целом в зонах повышенной опасности не будет разрешено использование пиротехники и лазерных указок.

Если в нынешних правилах запрещено удить только с железнодорожных мостов, то будет нельзя и под ними, а также на расстоянии 50 метров от них. Там же запретят еще и купаться.

Еще в этом документе прописали, как следует осуществлять выпас животных вблизи железнодорожных путей и прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные переезды.

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