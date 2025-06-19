The Economist: Новая мантра фондового рынка 19.06.2025, 15:01

Инвесторы игнорируют кризисы — и не зря.

Несмотря на ракетные удары на Ближнем Востоке 13 июня, а также первоначальное падение фьючерсов на S&P 500 на 1,6%, американский фондовый рынок быстро восстановился. Индекс вновь приблизился к историческому максимуму в районе 6 000 пунктов, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Этот феномен все чаще объясняют новой мантрой фондового рынка: «Ничего никогда не происходит». Ставшая популярной среди молодых инвесторов фраза пришла из интернет-форума 4chan и отражает устоявшийся скептицизм к громким заголовкам. Примеры — протесты в Китае против карантина, мятеж ЧВК Вагнера или столкновения Индии и Пакистана — все это вызывало тревогу, но почти не отразилось на рынках.

Инвесторы покупают «на просадках», даже в условиях международных кризисов. За последние три месяца частные инвесторы приобрели акций на сумму $20 млрд.

Как показывают исследования, включая работу экономистов MIT и Гарварда 1988 года, даже масштабные события, вроде атаки на Перл-Харбор или Карибского кризиса, вызывали лишь умеренную рыночную волатильность. Многие крупнейшие однодневные падения вообще не были связаны с очевидными новостями.

Оценивать геополитические угрозы сложно: вероятность катастрофических событий, таких как ядерная война, крайне мала, но последствия — огромны. Поэтому инвесторы часто просто игнорируют их. Даже «корейская скидка» на фондовом рынке Южной Кореи объясняется не Северной угрозой, а корпоративным управлением.

Кроме того, глобальная экономика изменилась: США теперь экспортер энергии, что снижает чувствительность экономики к внешним шокам. А рыночный рост обеспечивают инновации, потребление и рост прибыли. Ожидаемая прибыль компаний S&P 500 сейчас выше, чем до введения тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Фондовый рынок может и рухнуть, если произойдет действительно значимое событие. Но пока инвесторы верят: главное происходит в экономике, а не на полях сражений.

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