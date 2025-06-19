Каким «секретным ингредиентом» пользуются покорители Эвереста 19.06.2025, 15:08

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Ксенон расширяет человеческие возможности?

Британская экспедиция покорила Эверест всего за три дня — подвиг, который обычно занимает от шести до десяти недель. Ключом к скоростному восхождению стал, возможно, ксенон — редкий инертный газ, который команда использовала под наблюдением анестезиолога в рамках эксперимента, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Члены команды, в том числе бывшие бойцы спецназа, тренировались в условиях пониженного содержания кислорода, использовали гипоксические палатки и маски. Однако уникальность подготовки заключалась в использовании ксенона, который, по предположению, повышает уровень эритропоэтина и стимулирует выработку красных кровяных телец, улучшая снабжение тела кислородом.

Один из участников восхождения отметил, что от вдыхания ксенона чувствовал лишь легкое головокружение. Несмотря на отсутствие убедительных научных данных, он считает, что метод стоило опробовать.

Однако эксперты сомневаются. По словам кардиолога Бенджамина Левина, рост количества эритроцитов малоэффективен на высотах свыше 4 000 метров. А Эверест — почти 8 850 м. В экстремальных условиях даже высокая насыщенность кислородом в крови не улучшает физические показатели.

К тому же, ксенон включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. Его применение вызывает споры в альпинистском сообществе, особенно учитывая его возможное влияние на местный туризм.

Пока не ясно, сыграл ли ксенон реальную роль в успехе восхождения. Но ясно одно: он точно привлек внимание к теме пределов человеческих возможностей.

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