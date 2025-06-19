В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 19.06.2025, 15:16

1,078

Сразу на два дня.

До конца дня 19 июня в Беларуси ожидаются грозы и сильные ливни, 20 июня — усиление ветра. Об этом сообщили в Белгидромете.

«Сегодня, 19 июня (четверг), наблюдающиеся местами грозы в период с 14.00 до 19.00 распространятся на большую часть территории. При грозах местами ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В Минске в этот период ожидается гроза, при грозе местами по городу — сильные ливни. Грозовая обстановка сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.

В Белгидромете добавили, что 19 и 20 июня во многих районах республики и в Минске ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.

По данным синоптиков, 20 июня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха минимальная ночью +8…13°С, максимальная днем +12…18°С, по западу Беларуси +19…21°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com