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Израиль разбомбил иранские пусковые установки

  • 19.06.2025, 15:25
Израиль разбомбил иранские пусковые установки

ЦАХАЛ поделился видео успешной операции.

ВВС Израиля нанесли серию ударов по площадкам для запуска баллистических ракет на западе Ирана. ЦАХАЛ делится видео успешной операции, пишут «Детали».

Днем 19 июня около 20 истребителей начали волну атак по ранее выявленным военной разведкой целям. Под ударом оказались ракеты класса «земля-земля» и их расчеты.

Также беспилотники обнаружили перемещение грузовиков с пусковыми установками. Их разбомбили по прибытии на стартовые площадки.

Каждый день ЦАХАЛ уничтожает новые пусковые установки, снижая возможности иранского режима по обстрелу Израиля.

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