CEPA: Главная задача НАТО 19.06.2025, 15:48

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Наилучший вклад в безопасность Азии — это сдерживание России.

На фоне усиления сотрудничества России с Китаем и Северной Кореей в НАТО начали обсуждать возможность расширения Альянса за пределами Европы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «мы не можем полагать, что существует только одна сцена — евроатлантическая», намекая на возможность вовлечения Альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее эксперты предостерегают: НАТО с трудом справляется с текущими задачами в Европе и не готово к двум фронтам. Несмотря на мощные военно-воздушные и морские силы, Альянс страдает от нехватки боеприпасов и личного состава, а его армии ослаблены десятилетиями сокращений. К примеру, британская армия сегодня самая малочисленная со времен Наполеона.

Развертывание сил в Азии потребует не только боеготовности, но и политической воли, логистики, военной инфраструктуры и устойчивости к экономическим издержкам конфликта с Китаем. Вероятность того, что Тайвань или Филиппины станут членами НАТО и получат защиту по статье 5 о коллективной обороне, выглядит крайне маловероятной.

Аналитики подчеркивают: наилучший вклад НАТО в безопасность Азии — это сдерживание России. Победа Путина в Украине может стать сигналом слабости Запада и вдохновить Китай на агрессивные действия.

Альянс должен сосредоточиться на укреплении обороны Европы. Как и 75 лет назад, главной задачей НАТО остается защита континента от внешней агрессии.

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