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«С Лукашенко никто церемониться не станет»

  • 19.06.2025, 16:20
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«С Лукашенко никто церемониться не станет»

Украинский эксперт оценил угрозы учений «Запад-2025».

Военный аналитик Александр Коваленко считает, что белорусско-российские учения «Запад-2025», которые пройдут в нашей стране осенью, представляют угрозу для Украины. Об этом украинский эксперт пишет для «Обозревателя»:

— В настоящее время на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, способная осуществить наступление на Киев или любой другой ближайший областной центр на севере Украины. С другой стороны, угроза продолжает оставаться актуальной.

В зависимости от того, как российская группировка будет меняться на протяжении ближайшего времени, можно говорить о том или ином уровне угрозы. Даже если она достигнет 40-60 тысяч, то это угроза не столько для Киева или любого областного центра, сколько для приграничья – с недалеко идущими перспективами ввиду ограниченности возможностей таких групп.

Яркий пример – север Харьковской и Сумской областей, где россияне оказались скованными.

Но, давая добро на формирование даже такой группировки на территории Беларуси, Александр Лукашенко должен прекрасно понимать, что сейчас за окном не 2022 год и никто с ним в таком случае церемониться не станет.

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