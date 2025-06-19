В Кремле выдвинули условия для встречи Путина, Трампа и Зеленского 19.06.2025, 16:23

4,348

С циничным заявлением выступил Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора Владимира Путина президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, цинично выдвинув условия для таких переговоров.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

По словам Пескова, такая встреча «должна быть результатом долгосрочной работы» и «уже подготовленных точек».

Накануне Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским на финальном этапе переговорного процесса, но при этом отказался признавать его легитимным представителем для заключения каких-либо договоренностей.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, который состоялся 23−25 мая, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

Перед переговорами Зеленский предлагал Путину прилететь в Стамбул для личной встречи, однако российский диктатор отправил на переговоры делегацию низкого уровня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com