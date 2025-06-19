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В Кремле выдвинули условия для встречи Путина, Трампа и Зеленского

  • 19.06.2025, 16:23
  • 4,348
В Кремле выдвинули условия для встречи Путина, Трампа и Зеленского

С циничным заявлением выступил Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора Владимира Путина президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, цинично выдвинув условия для таких переговоров.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

По словам Пескова, такая встреча «должна быть результатом долгосрочной работы» и «уже подготовленных точек».

Накануне Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским на финальном этапе переговорного процесса, но при этом отказался признавать его легитимным представителем для заключения каких-либо договоренностей.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, который состоялся 23−25 мая, однако не пришли к согласию по вопросу прекращения огня.

Перед переговорами Зеленский предлагал Путину прилететь в Стамбул для личной встречи, однако российский диктатор отправил на переговоры делегацию низкого уровня.

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