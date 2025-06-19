Forbes: В интернете произошла крупнейшая утечка паролей в истории 19.06.2025, 16:38

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Как обезопасить себя от мошенников.

Специалисты из Cybernews обнаружили около 30 наборов утекших данных на 16 млрд уникальных записей. В эти наборы входят логины и пароли от Apple, Google, Telegram, соцсетей Цукерберга и других сервисов.

По данным Forbes, речь идет о самой крупной утечке паролей за всю историю. Суммарно с начала года специалисты нашли 30 открытых наборов данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 миллиарда записей.

При этом там есть данные для входа не только в популярные сервисы, но и различные порталы для разработчиков, VPN-сервисы и даже государственные платформы. Эксперты утверждают, что практически все утечки ранее не публиковались и уже используются хакерами.

«Это не просто утечка – это полноценный инструмент для масштабных кибератак. С 16 млрд записей у преступников есть доступ к личным данным, которые можно использовать для кражи аккаунтов, мошенничества и целевых фишинговых атак», – говорится в публикации.

Советы в целом типичные: использовать уникальные и надежные комбинации паролей, а также пользоваться двухфакторной аутентификацией. А еще лучше – перейти на ключи доступа (passkeys) везде, где это возможно.

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