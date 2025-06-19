Foreign Affairs: План Трамп провалился 19.06.2025, 16:50

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Несмотря на беспрецедентно выгодные условия для Кремля.

Когда президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, он пообещал быстро закончить войну в Украине — всего «за 24 часа». Его план казался выгодным для России и болезненным для Киева: прекращение поддержки Украине, отказ от членства в НАТО и фактическое признание оккупации. Однако, вопреки ожиданиям, Кремль отверг предложение, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org). Почему же самый благоприятный момент для завершения конфликта оказался упущен?

С точки зрения многих западных аналитиков, план Трампа должен был понравится Путину. Он включал де-факто закрепление за Россией уже занятых территорий, приостановку западной поддержки Украине и отказ от ее интеграции в НАТО. Казалось бы, что это все, что Кремль публично требовал. Более того, это дало бы возможность снять часть санкций и начать нормализацию отношений с США.

Однако Путин отказался. Причина в том, что даже столь выгодный для него план не соответствовал его максималистским целям. Кремль требовал не только территориальных уступок, но и полной демилитаризации Украины, нейтралитета и признания легитимности аннексий. Трамп не смог или не захотел предоставить все эти гарантии, а предложенный им компромисс показался Путину либо недостаточным, либо временным и ненадежным.

Также свою роль сыграл фактор восприятия. Путин, по всей видимости, воспринял инициативу Трампа как признак слабости Запада, а не как окончательное предложение. Более того, он решил, что в условиях прекращения американской помощи Украина проиграет войну, и что можно добиться большего, просто продолжая наступление. Таким образом, план Трампа не стал для Путина «выходом с минимальными потерями», а лишь еще одним поводом продолжать агрессию.

В этом и заключалась стратегическая ошибка американской инициативы: она переоценила рациональность Кремля и недооценила важность символической победы для российского режима. Фактически, не Путин упустил шанс на мир, а Трамп неправильно понял, чего на самом деле добивается Москва.

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