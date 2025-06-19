«Ягод меньше, цены выше» 3 19.06.2025, 17:06

1,754

Репортаж с клубничного рынка.

Июнь в Лунинце и районе — это клубничный месяц. Обычно в это время здесь говорят о ценах, сортах, выручке и выездах на рынок. Но в этом году главная тема — не клубника, а ее отсутствие. Погода подвела: заморозки в мае, затем дожди и жара. Все это и нанесло удар по урожаю. Журналисты Myfin.by отправились в эпицентр ягодной торговли — деревню Дворец Лунинецкого района. Поговорили с теми, кто выращивает, продает и закупает «красное золото», и узнали, как проходит клубничный сезон — 2025.

Меньше покупателей и продавцов

Рынок во Дворце работает практически без выходных. Но постоянные посетители сразу замечают, что торговля в этом году вялая, продавцов — раз-два и обчелся.

— Наш рынок может принять более 100 автомобилей закупщиков. А в этом — 10, ну 30 машин максимум, — пояснил предприниматель и директор рынка Игорь Прокопович.

Причина — в погоде. Майские заморозки, резкий переход к жаре и обильные дожди вызвали вспышку болезней на клубничных кустах.

— Обидно еще и потому, что в районе активно расширяли площади для клубники. Многие, кто выращивал ягоду и раньше, увеличили посадки. Стали использовать пленку, поставили теплицы. Мы надеялись на рост урожая и продаж, но вышло по-другому. Есть на этот счет отличная белорусская поговорка: «Не так сталася, як гадалася». Надеемся, в следующем году с погодой повезет больше, — рассказывает предприниматель.

Торговля у входа на рынок и 600 кг «Азии»

Клубнику начинают раскупать еще на подходе к рынку, прямо из ведер. Мы стали свидетелями такой сцены:

— Почем ведро?

— По 7 рублей хотят забрать…

— Давайте за 9 — берем!

Сделка происходит за считаные секунды.

Галина Николаевна привезла пару ведер крупной клубники и немного мелочи.

— У нас клубника в основном для семьи. Всего-то четыре сотки. Ухаживаем, удобряем, пропалываем. Что остается — продаем. Сравнивать с прошлым годом сложно, я в этом сезоне урожаем довольна. Хотя знаю, что многие считают потери. Но ягода зеленая еще есть, может, удастся что-то дособрать.

Кристина — одна из немногих, кто привез на рынок крупную партию: 600 килограммов клубники сорта «азия».

— Погода, конечно, сказалась. Было много гнили. Обрывали вручную все испорченное. Визуально урожая меньше, чем в прошлом году. Но по деньгам пока держимся: сейчас цена почти в два раза выше. Было по 3−4 рубля за кило, а теперь — от 7 и выше в зависимости от клубники. У нас только четвертая выборка, клубника еще будет. Надеемся заработать столько же, сколько в прошлом сезоне, — поделилась своими планами девушка.

У Веры Ивановны клубники растет немного — 4 сотки. Однако для пенсионерки это хороший способ заработать деньги и «подлатать дыры». На сезон клубники были большие планы, однако, как и у многих, планы осуществились не совсем так, как задумывалось.

— В прошлом году за сезон мне удалось взять 2000 рублей. В этом — в районе тысячи. Очень много ягоды пострадало от грибка. Планируем обработать в скором времени. Каждый год у меня большие надежды на сезон, но постоянно какие-то форс-мажоры. Единственное, в этом году цена на ягоду была больше. Если в прошлом году я сдавала клубнику максимум по 8 рублей, то в этом цена на нее поднималась до 15. Надеюсь, в следующем году повезет побольше.

Для чего и почем покупают клубнику?

Сюда, во Дворец, приезжают не только местные. Например, Марк — из Лиды. Сегодня он купил 500 кг клубники, которые отвезет в родной город.

— В Лиде с ягодой слабо. Правда, в этом году с закупкой в два раза тяжелее. Мало предложений, качество ягоды хуже. Зато цена — в два раза выше, — говорит мужчина. — Но продадим без проблем. У нас клубнику любят.

Мария — постоянная закупщица. Ее интересует средняя ягода: не слишком крупная, но и не мелочь. Сегодня берет по 5 рублей за килограмм — очень хорошая цена.

— Главное — чтобы ягода была сухая, не после дождя, не мягкая. Ее у нас берут на Минск. Такая клубника — для тех, кто хочет, чтобы было вкусно и недорого. Бабушки — на варенье, кто-то просто поесть покупает. Сегодня нужно две тонны ягоды собрать. Но это нереально, — рассказывает Мария.

Переспелая, подгнившая — тоже сгодится. В самом конце рынка — машина заготовительно-производственного комбината Лунинецкого райпо. Здесь принимают любую клубнику по 30 копеек за килограмм.

— Подгнившую, переспелую, мелкую — все берем. Это излишки, которые не пойдут в торговлю. Их потом перерабатывают, например, на винодельческом заводе, — поясняют работники.

Но объемы покупки-продажи — мизерные.

— Даже если поднять цену до рубля, например, то заводы по такой цене уже не купят. Ягоды нет — и все. Мы вчера до восьми вечера стояли, и сегодня тоже будем. Хоть бы что-то набрать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com