Politico: ЕС планирует увеличить доходы от замороженных российских активов 19.06.2025, 17:12

Брюссель инвестирует €200 миллиардов, чтобы помочь Украине.

Европейский союз рассматривает возможность перевода около €200 млрд замороженных российских государственных активов, находящихся в Бельгии, в более рискованные инвестиционные фонды. Это позволит получать повышенные доходы и направлять их на поддержку экономики Украины без конфискации основной суммы активов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Такой шаг поможет увеличить финансовую помощь Украине в условиях затяжного конфликта и угроз со стороны США прекратить финансирование. Активы были заморожены в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России.

Предполагается, что ЕС будет расходовать только проценты от инвестиций, сохраняя первоначальный капитал, чтобы избежать обвинений в нарушении международного права. Ранее страны «Большой семерки» договорились выделить Украине €45 млрд, полученных от инвестиций в замороженные активы, при этом доля ЕС составляет €18 млрд.

Обсуждение создания нового инвестиционного фонда запланировано на встречу министров финансов стран ЕС в Люксембурге. Этот фонд позволит вкладывать средства в более доходные, но рискованные активы, что может существенно увеличить доходы для поддержки Украины.

Помимо этого, обсуждается использование нового оборонного кредитного механизма SAFE для закупки оружия.

Однако проект сталкивается с юридическими и финансовыми препятствиями: некоторые страны ЕС, включая Германию и Италию, выступают против конфискации активов, а Венгрия угрожает блокировать продление санкций, что может привести к возврату средств России.

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