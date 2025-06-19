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ИИ помог школьникам в Нигерии достичь колоссального прогресса

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  • 19.06.2025, 17:22
  • 1,640
ИИ помог школьникам в Нигерии достичь колоссального прогресса

Два года обучения за шесть недель.

В то время как в развитых странах искусственный интеллект вызывает споры в школьном образовании, в бедных странах он может стать настоящим прорывом, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Недавнее исследование Всемирного банка, проведенное в Нигерии, показало впечатляющие результаты. В нем участвовали 422 ученика средних школ, которые в течение шести недель проходили дополнительные занятия продолжительностью 90 минут. Работая в парах и при поддержке преподавателя, ученики использовали чат-бот Microsoft Copilot, основанный на GPT-4, для улучшения знаний английского языка.

По итогам эксперимента ученики, использовавшие ИИ, продемонстрировали прогресс, эквивалентный двум годам традиционного обучения. Их результаты оказались на 10% выше, чем у сверстников из контрольной группы. Даже на экзаменах, охватывающих темы вне рамок работы чат-бота, участники AI-группы показали лучшие оценки.

Однако исследование отмечает, что столь высокий эффект объясняется крайне низким стартовым уровнем: в среднем к 18 годам школьники в Нигерии учатся 10 лет, но усваивают лишь половину ожидаемых знаний. Программа стоила $48 на ученика — сравнительно недорого, но выше минимальной месячной зарплаты в стране. При этом ее масштабирование потребует стабильного интернета и оборудования.

Несмотря на ограничения, программа превзошла 80% из более чем 230 образовательных инициатив в странах с низким и средним доходом. Эти данные дают основания рассматривать ИИ как действенный инструмент в борьбе с глобальным образовательным неравенством.

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