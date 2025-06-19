В Кремле решили петь Трампу ночные серенады 1 Кирилл Мартынов

19.06.2025, 17:32

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Почему глава Кремля проводит пресс-конференции по ночам.

Ночное выступление Путина, проходящее слишком поздно для московского времени и слишком рано для пекинского, было посвящено зрителю номер один, который накануне установил новые, ЛУЧШИЕ флагштоки в Белом доме.

Об этом говорит не только тайминг, снова выпавший на прайм-тайм по Вашингтону, но и темы выступления. Поскольку Трамп явно охладевает к «украинскому вопросу» и нашел себе новую перспективную тему, где если не нобелевская премия, то хотя бы статус великого исторического деятеля уровня Рейгана и Чингисхана, если дело выгорит, будет обеспечен, в Кремле решили петь ему ночные серенады. На мотив «не уходи, побудь со мною, я двери в Арктику открою».

Мечта Путина в начале года заключалась в том, что он одновременно может получить Украину и мировое признание, что в главном-то он был прав, и зря его обижали и готовили скамью в Гааге. Трамп должен был снова ввести Путина в мировое сообщество как Калигула вел лошадь в сенат.

Но тут случилась война в Иране — даже такому деятельному человеку как Трамп стало не до Путина.

Формально повод для ночного выступления связан с экономическим форумом, и хотя на последнем обсуждаются все больше вопросы духовности, Путин решил поговорить о торговле. При слове «торговля», как известно, Трамп теряет силу воли, и повторяет что-то вроде «сделка, великолепная сделка».

Путин намекал на то, что если Трамп не вернется к блестящим перспективам, обрисованными скорострельной звездой мировой политики Кириллом Дмитриевым (рестораны в Москве, снятие санкций, совместная разработка недр и полет на Марс — не ясно правда, с кем теперь лететь после падения Маска), Россия еще раз повернется на какой-нибудь восток.

Диктатор много рассуждал об удивительных, тонких, будт прочерченных кисточкой из верблюжей шерсти отношениях с Китаем. И даже поделился, что хотя официально про его детей ничего не известно, что у него есть внучка, которая уже свободно говорит по китайски. Сегодня Путин позвонил Си Цзинпину, чтобы выразить ему почтение в связи с днем рождения и пожелать «долголетия Южных гор». Будет стильно, если кремлевская бюрократия постепенно перейдет на мандарин, а Путин, сидя в шелковом халате во главе Совета безопасности, примет экзамены у чиновников из программы «Время героев», известной также как 英雄時代.

Наконец, чтобы вернуть интерес ускользающего дракона Запада, Путин сообщил, что он никогда не был против переговоров, в целом выступает за мир, и готов встречаться с Зеленским — почему нет? По некоторой иронии фамилия отца внучки Путина, свободно говорящей по-китайски, как раз Зеленский — он танцор и балетмейстер. Ну встретятся, дело семейное.

Кирилл Мартынов, Telegram

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