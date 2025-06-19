Мобильные операторы снова хитрят с популярными у белорусов тарифами 4 19.06.2025, 17:35

2,276

В прошлый раз это вызвало волну недовольства.

Мобильные операторы МТС и А1 передумали отменять безлимитные тарифы и вернули их обратно, что вызвало одобрение многих пользователей. В соцсетях тем временем появилась информация от клиентов компаний, что вырастет стоимость этих услуг.

Журналист «Зеркала» как пользователь обратился в контакт-центры МТС и А1, чтобы узнать, подорожают ли безлимитные тарифы. Спойлер: в фирмах говорят, что в ближайшее время этого не будет, но все равно не обошлось без хитростей с этими услугами.

Как уточнили в контакт-центре А1, абонплата по тарифу «Без лимита» — 27,4 рубля, а «Без Лимита 2.0» — 29,9 рубля. «Стоимость данных тарифов не менялась. Будет ли повышение, на данный момент информации нет», — сообщили в компании.

При этом А1 с 17 июня вводит новшества по архивным тарифным планам. Компания среди прочего прописала, какими услугами можно пользоваться по ним, как списывается оплата и что доступно для подключения.

«Важный пункт 1.9: Архивный тарифный план абонентов, которые находятся в статусе, отличном от „Активный“, более 90 дней, через 24 часа после восстановления обслуживания будет автоматически изменен на актуальный», — уточнили в контакт-центре А1. То есть если не пользоваться архивным планом три месяца, то клиента переведут на актуальный тариф.

Тем временем в TikTok появилась информация от клиентов МТС о повышении абонплаты для архивных планов «Безлимитище».

В контакт-центре МТС на этот счет журналисту «Зеркала» как пользователю мобильными услугами заявили: «Изменений по абонентской плате в ближайшее время не ожидается. Абонентская плата по тарифу „Безлимитище“ — 19,32 рубля в месяц, „Безлимитище+“ — 26,96 рубля, „Безлимитище Х“ — 29,9 рубля, „Безлимитище 2.0“ — 32,7 рубля».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com