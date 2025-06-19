«Путин не может остановить войну, не проиграв ее» 3 19.06.2025, 17:41

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Любой компромисс будет воспринят как слабость главы Кремля.

Четвертый год войны между Россией и Украиной продолжается с прежней интенсивностью, несмотря на экономическое давление, потери и внешние предложения о перемирии, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Многие задаются вопросом: зачем Кремль упорно продолжает наступление, если успеха не видно, а Запад предлагает «выход без унижения»? Ответ заключается в природе войны, которую Путин начал, и в той цене, которую он лично готов платить за иллюзию победы.

После провала первоначального блицкрига Путин решил не отступать, а расширить масштабы конфликта. Сейчас любые переговоры о мире становятся невозможными из-за того, что Кремль требует признания «новых территорий», завоеванных отчасти и не полностью. Эти условия заведомо неприемлемы для Украины, что и делает перемирие тупиковым.

Более того, Путин ошибочно полагает, что время на его стороне: экономическая устойчивость, частичная мобилизация, производство дронов и артиллерии внутри страны, а также возможный спад поддержки Украины со стороны Запада укрепляют его уверенность. Он уверен, что Запад устанет раньше.

С точки зрения внутренней политики, отступление означает признание провала всей кампании и подрыв легитимности внутри собственной политической элиты и среди ультранационалистов. Любой компромисс будет воспринят не как мудрость, а как слабость. Кроме того, престиж России на мировой арене, особенно среди стран, воспринимающих ее как противовес Западу, также зависит от способности продолжать сопротивление.

Таким образом, Путин не может остановить войну, не проиграв ее. А проигрыш — это не только военные потери, но и идеологическая катастрофа для созданной им модели власти.

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