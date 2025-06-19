Reuters: Северная Корея запустила более 10 ракет в сторону Китая 6 19.06.2025, 18:04

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Ракеты были выпущены из района Сунан неподалеку от столицы Пхеньяна.

Северная Корея утром 19 июня выпустила более десяти ракет с установок залпового огня в сторону Китая, сообщает Reuters со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

По данным агентства, ракеты были выпущены из района Сунан неподалеку от столицы Пхеньяна в северо-западном направлении.

Иные подробности на данный момент не приводятся. Агентство отметило, что примененные вооружения, как правило, классифицируются южнокорейскими военными как баллистические ракеты малой дальности.

Использование баллистических ракет запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета Безопасности ООН.

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