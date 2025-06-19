Мбаппе госпитализировали во время клубного чемпионата мира в США 19.06.2025, 18:06

У французского футболиста острый гастроэнтерит.

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отвезли в больницу из-за острого гастроэнтерита, сообщила пресс-служба мадридского клуба. Французский футболист пройдет обследование и лечение.

Ранее L'Equipe сообщила, что Мбаппе из-за инфекции изолировали в гостиничном номере, чтобы он не заразил одноклубников перед вторым матчем клубного чемпионата мира, который проходит в США.

«Мы не знаем, будет ли он на втором матче. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», — сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Футболист мадридского клуба Федерико Вальверде отмечал, что Мбаппе, по его мнению, вообще не выходил из номера из-за простуды.

«Реал» в первом матче с «Аль-Хилялем» сыграл вничью — 1:1. Следующая игра у него запланирована против мексиканской «Пачуки» 22 июня.

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