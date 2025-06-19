Трамп ответил на публикацию WSJ о его планах атаковать на Иран 19.06.2025, 18:09

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Фото: Getty Images

Президент США заявил, что журналисты не понимают, что на самом деле он думает.

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) не понимают, что на самом деле думает президент США Дональд Трамп о ситуации вокруг ядерной программы Ирана и конфликта исламской республики с Израилем. Об этом сам глава белого дома написал в своей соцети Truth Social после того, как WSJ сообщила об одобрении Трампом плана нападения США на Иран.

«Wall Street Journal понятия не имеет, каковы мои мысли относительно Ирана!» — говорится в опубликованном Трампом посте.

По данным издания, Трамп одобрил план нападения на Иран в частном порядке, но пока не отдал окончательный приказ о нанесении ударов на тот случай, если Тегеран откажется от ядерной программы. Трамп надеется, что риск вовлечения США в войну заставит Иран выполнить требования насчет ядерного оружия, написала WSJ со ссылкой сразу на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

После беседы с военным командованием в Ситуационном центре Белого дома президент США не стал исключать военного решения ситуации и в разговоре с журналистами. По его словам, Тегеран был «в неделях» от получения ядерного оружия.

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