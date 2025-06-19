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Минский пенсионер украл у школьника самокат

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  • 19.06.2025, 18:16
Минский пенсионер украл у школьника самокат

Сначала покатался, а потом перекрасил.

В Минске мужчина украл самокат у девятилетнего мальчика. Самокат стоит около 150 рублей.

Родители школьника обратились в Первомайское РУВД столицы. По их словам, мальчик приехал на самокате в спорткомплекс, чтобы посмотреть матч по мини-футболу. Свой транспорт он оставил на специально оборудованной парковке, а после игры забыл забрать его. Когда мальчик вернулся за самокатом, то не нашел его на прежнем месте.

Оказалось, что детский транспорт украл 74-летний пенсионер. Мужчина покатался на нем, потом перекрасил в другой цвет и спрятал в подсобке.

Самокат у пенсионера забрали, чтобы вернуть владельцу. На мужчину завели уголовное дело за кражу.

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