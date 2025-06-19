Минский пенсионер украл у школьника самокат 3 19.06.2025, 18:16

Сначала покатался, а потом перекрасил.

В Минске мужчина украл самокат у девятилетнего мальчика. Самокат стоит около 150 рублей.

Родители школьника обратились в Первомайское РУВД столицы. По их словам, мальчик приехал на самокате в спорткомплекс, чтобы посмотреть матч по мини-футболу. Свой транспорт он оставил на специально оборудованной парковке, а после игры забыл забрать его. Когда мальчик вернулся за самокатом, то не нашел его на прежнем месте.

Оказалось, что детский транспорт украл 74-летний пенсионер. Мужчина покатался на нем, потом перекрасил в другой цвет и спрятал в подсобке.

Самокат у пенсионера забрали, чтобы вернуть владельцу. На мужчину завели уголовное дело за кражу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com