Японские банки запретят хранить наличные деньги в сейфах 1 19.06.2025, 18:27

В последние годы в банках сотрудники совершили кражи на миллионы долларов из ячеек клиентов.

Ассоциация японских банкиров (JBA) запретит хранение наличных средств в сейфовых ячейках после серии краж, совершенных сотрудниками отдельных банков. Об этом она объявила 19 июня.

Ассоциация пересмотрела образец соглашения, которое используют банки-члены как типовое при заключении контрактов с клиентами на услугу хранения средств. Теперь в документе прописан прямой запрет на хранение наличных в сейфовых ячейках.

Как отмечает Bloomberg, за последние несколько месяцев работники некоторых крупных банков, предположительно, крали ценные вещи клиентов, которые те хранили в сейфовых ячейках. Это побудило регуляторов и банки более внимательно изучить механизм оказания услуги, учитывая возможности для незаконной деятельности.

Председатель JBA Дзюнъити Ханзава пояснил, что наличные деньги, хранящиеся таким образом в банках, имеют высокий риск быть задействованными в различных схемах для отмывания денег или использованными в других преступных целях.

В прошлом году крупнейшая финансовая группа Японии — Mitsubishi UFJ Financial Group — уволила сотрудника, которого обвинили в краже миллионов долларов из сейфов десятков клиентов. Несмотря на случившееся, банк решил не отказываться от услуги хранения наличных в сейфовых ячейках.

О похожем инциденте в феврале 2025-го сообщила и другая холдинговая компания — Mizuho Financial Group, третья по величине банковская компания в Японии. Инцидент произошел еще в 2019 году: было украдено имущество двух клиентов стоимостью в десятки миллионов иен, хранившееся в сейфовых ячейках.

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