Зеленский провел совещание по санкционной политике против РФ 19.06.2025, 18:48

Согласованы конкретные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами ограничительных мер против России и ее союзников. Принят ряд конкретных решений.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Первое — на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины», - отметил глава государства.

«Второе — продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами», - рассказал он.

По его словам, зафиксированы факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны.

«Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.

Третье — рассмотрели новые направления санкций для того, чтобы усложнить России возможность затягивать войну. В частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений», - добавил Зеленский.

МИД Украины, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников, подчеркнул он.

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