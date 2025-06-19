Лукашенко сделал четырех полковников генералами

Лукашенко сделал четырех полковников генералами12
- 19.06.2025, 18:52
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Названы фамилии новоиспеченных генералов режима.
19 июня Александр Лукашенко подписал указы о присвоении звания генерал-майора четырем военным.
Очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Дмитрию Кучуку, Дмитрию Стрешинскому, Андрею Расюку и Александру Лавренову.
Дмитрий Кучук — начальник Минского суворовского военного училища.
Дмитрий Стрешинский — начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.
Андрей Расюк — начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.
Александр Лавренов — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь.