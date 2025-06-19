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Лукашенко сделал четырех полковников генералами

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  • 19.06.2025, 18:52
  • 5,646
Лукашенко сделал четырех полковников генералами

Названы фамилии новоиспеченных генералов режима.

19 июня Александр Лукашенко подписал указы о присвоении звания генерал-майора четырем военным.

Очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Дмитрию Кучуку, Дмитрию Стрешинскому, Андрею Расюку и Александру Лавренову.

Дмитрий Кучук — начальник Минского суворовского военного училища.

Дмитрий Стрешинский — начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Андрей Расюк — начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Александр Лавренов — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь.

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