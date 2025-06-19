Иран впервые ударил по Израилю баллистикой с кассетными бомбами 19.06.2025, 19:01

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Ракета была запущена в центральную часть Израиля.

Командование тыла ЦАХАЛ заявило, что Иран 19 июня запустил по крайней мере одну баллистическую ракету с кассетной боевой частью в центральную часть Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации израильских офицеров, боевая часть ракеты разделилась во время спуска на высоте около 7 километров, разбросав около двух десятков небольших боеприпасов в радиусе около 8 километров.

Как уточнили в ЦАХАЛ, боеприпасы не имели отдельного двигателя и просто летели в случайном направлении к земле.

«Один из небольших боеприпасов попал в дом в центральном городе Азор, нанеся ущерб, сопоставимый с ущербом от небольшой ракеты», — заявили израильские офицеры.

Израильский военный чиновник заявил The Times of Israel, что ракета с кассетной боевой частью представляет угрозу для гораздо более обширной территории, чем другие боеголовки баллистических ракет Ирана.

«Сегодня утром Иран запустил по Израилю около 20 баллистических ракет, четыре из которых попали в цель, в том числе в дом в Азоре. Ракеты с большими боеголовками поразили больницу Сорока в Беэр-Шеве и здания в Рамат-Гане и Холоне, нанеся значительный ущерб и ранив десятки человек», — подытожили в ЦАХАЛ.

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